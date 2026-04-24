Súlyos botrány a Mount Everestnél: kamu mentésekkel csaltak össze rengeteg pénzt

A Mount Everest térségében kirobbant ügyben a nepáli hatóságok szerint egy kiterjedt biztosítási csalási rendszer működhetett 2022 és 2025 között. Az People beszámolója szerint a nyomozásban több utazási és hegyi mentési vezetőt is őrizetbe vettek, összesen 32 túravezető ellen emeltek vádat, és az ügy 4782 külföldi mászót érinthetett.

Mount Everest: mérgezésgyanús biztosítási csalás rázta meg a hegymászók világát

Hamis rosszullétekre épülhetett a csalás

A vádak szerint egyes túravezetők olyan helyzeteket idézhettek elő, amelyek a magashegyi betegség tüneteit utánozták.

A nyomozók azt állítják, hogy bizonyos esetekben sütőport keverhettek az ételekbe, illetve Diamoxot túlzott vízfogyasztással együtt adhattak a mászóknak, hogy sürgősségi mentést indokoljanak.

Biztosítási csalás a Mount Everesten

A feltételezett csalások során hamis helikopteres mentésekkel, orvosi számlákkal és egyéb dokumentumokkal közel 20 millió dollárnyi biztosítási igényt nyújthattak be. A hatóságok szerint több mentőcég és más szervezet is érintett lehet, az ügyben pedig továbbra is folyik a vizsgálat.

A nepáli turizmus hírnevét is érintheti az ügy

A botrány azért különösen érzékeny, mert a Mount Everest és a Himalája turizmusa kulcsfontosságú Nepál számára. Az ügy újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a magashegyi mentésekre épülő biztosítási rendszer, különösen akkor, ha a külföldi turisták nehezen tudják ellenőrizni a helyszíni körülményeket. Ezért a mostani nyomozás nemcsak bűnügyi, hanem turisztikai és bizalmi kérdéssé is vált.