Drámai helyzet alakult ki a Mount Everesten, késhet a hegymászószezon

Egy hatalmas, instabil gleccserdarab blokkolja a Mount Everesten a nepáli alaptáborból induló útvonalat a csúcs felé, éppen a hegymászószezon kezdetén. Az 1-es tábor alatti szakaszon egy mintegy 30 méter magas jégfal torlaszolja el az utat, és egyelőre nincs biztonságos kerülőút. A helyzet késlelteti a szezon indulását, miközben nő a zsúfoltság veszélye a csúcson – írja a BBC.
Gleccser zárja el az utat a Mount Everesten
A Mount Everest nepáli oldalán egyelőre nem tudják megnyitni a normál útvonalat az 1-es tábor alatt kialakult hatalmas jégtömb miatt. A mintegy 30 méteres szérak körülbelül 600 méterrel az 1-es tábor alatt helyezkedik el, és teljesen megállítja az útépítési munkálatokat. A Sagarmatha Pollution Control Committee szakemberei három hete vannak az alaptáborban, de még nem tudták a szokásos ütemben a 3-as táborig kiépíteni a biztosított útvonalat.
A szakemberek szerint jelenleg nincs olyan módszer, amellyel mesterségesen el lehetne távolítani vagy fel lehetne gyorsítani a jégtömb olvadását, így az egyetlen lehetőség a természetes olvadás vagy összeomlás megvárása.
Tapasztalt serpák szerint a szérak alsó része gyengül, és akár napokon belül is bekövetkezhet változás. Felmerült annak lehetősége is, hogy a kötélfeszítő csapatot helikopterrel juttassák fel a 2-es táborba, hogy legalább a magasabb szakaszokon megindulhasson az útvonal kiépítése. A hegymászók szerint azonban az alsó szakaszon kerülőút építése idén rendkívül nehéz lenne, a jégtömb megmászása pedig túl kockázatos.
A kedvező időjárási ablak várhatóan csak május végéig tart, így minden nap számít. A hegymászók attól tartanak, hogy a csúszás miatt idén ismét rövid időszakba sűrűsödhet a csúcstámadások ideje, ami zsúfoltsághoz vezethet a hegyen.
Eddig 367 mászási engedélyt adtak ki a szezonra, többségüket kínai állampolgároknak. Kína idén nem adott ki engedélyeket külföldieknek a saját oldaláról, így továbbra is a nepáli útvonal marad a fő irány. Tavaly innen több mint 700 hegymászó jutott fel a csúcsra.
Súlyos vádak rázták meg Nepál hegymászóiparát: a hatóságok szerint egy többmillió dolláros csalási ügyben turistákat is célba vehettek a csalók. A Mount Everest környékén működő hálózat a gyanú szerint hamis mentésekkel és biztosítási visszaélésekkel károsította meg a nemzetközi biztosítókat.
Szigorúbb feltételekhez kötheti Nepál a világ legmagasabb hegyének meghódítását, miközben már elindult a Himalája idei tavaszi mászószezonja. A Mount Everest megmászása a jövőben drágább és nehezebben elérhető lehet, mert a nepáli kormány tapasztalathoz, egészségügyi feltételekhez és szigorúbb környezetvédelmi előírásokhoz kötné az engedélyeket.