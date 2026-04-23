Háborús felkészülést sürgetnek a briteknél: az egész társadalmat érintheti a mozgósítás

A mozgósítás felgyorsítását sürgeti egy új, a RUSI brit agytröszt által készített jelentés. Az elemzés szerint az Egyesült Királyság túl sokáig halogatta a védelmi kapacitások bővítését, miközben a szakértők úgy látják, hogy a szárazföldi erők jelentős megerősítésére lehet szükség – tájékoztat a The Sun.

Mozgósítás: sürgős figyelmeztetést kapott Nagy-Britannia egy új jelentésben

A brit haderő mérete kevés lehet

A jelentés szerint a brit szárazföldi erőket akár meg is kellene duplázni egy komolyabb konfliktus kezeléséhez. Jelenleg a brit hadsereg kevesebb mint 74 ezer reguláris katonából áll, a tartalékos rendszer pedig önmagában nem jelent biztos megoldást.

A szakértők szerint a meglévő toborzási és kiképzési rendszer nem biztos, hogy elbírna egy gyors felfuttatást, ezért a felkészülést most kellene elkezdeni.

A mozgósítás túlmutat a hadseregen

A jelentés hangsúlyozza, hogy a mozgósítás nem pusztán több katona bevonását jelenti, hanem az ipar és a társadalom szélesebb felkészítését is.

A dokumentum szerint világos tervre lenne szükség a tartalékosok, veteránok és a gazdasági háttér bevonására is.

A sorkatonaság lehetősége ugyan szóba került, de a jelentés szerint ez jelenleg nem reális, mert sem a társadalom, sem a fegyveres erők nincsenek felkészülve rá.

Most kell dönteni

A szakértők szerint a brit kormány nem várhat addig, amíg egy válság közvetlenül kialakul. A brit védelmi minisztérium ugyan javuló toborzási adatokról beszél, de a jelentés alapján ez önmagában nem elég a hosszú távú felkészüléshez.