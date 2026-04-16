Rémálommá vált a műtét: rossz szervet távolított el az orvos

Egy súlyos műhiba miatt került a figyelem középpontjába egy floridai sebész, akit emberöléssel vádolnak. A hatóságok szerint egy 2024-es műtét során tévedésből nem a beteg lépét, hanem a máját távolította el, ami a páciens halálához vezetett. Az ügyben most emberölés miatt emeltek vádat Dr. Thomas Shaknovsky ellen – írja a HuffPost.

Súlyos műhiba: rossz szervet távolított el a sebész

Az ügyészség szerint a beavatkozás 2024. augusztus 21-én történt, és eredetileg egy laparoszkópos lépeltávolítás lett volna. A műtét során azonban az orvos a beteg máját távolította el a lép helyett, ami súlyos vérveszteséget okozott. A 70 éves alabamai férfi a műtőasztalon életét vesztette.

A hatóságok közlése szerint a tragédia „katasztrofális vérveszteség” következménye volt.

Walton megye seriffje, Michael Adkinson hangsúlyozta: az ügyben kizárólag a tények alapján járnak el, befolyás nélkül. A történtek után Floridában felfüggesztették az orvos működési engedélyét. Később az is kiderült, hogy Dr. Shaknovsky önként lemondott alabamai orvosi engedélyéről, miután a hatóságok annak visszavonását kezdeményezték.