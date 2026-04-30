Homérosz szövegét rejtette egy 1600 éves egyiptomi múmia

Az egyiptomi Al Bahnasa területén, az ókori Oxürhünkhosz városánál, Kairótól mintegy 190 kilométerre délre tárták fel azt a római kori temetkezési helyet, ahol a körülbelül 1600 éves múmia feküdt. A Barcelonai Egyetem régészeti missziója szerint a papiruszt a test hasi részénél helyezték el, és Homérosz Iliászának második könyvéből, a híres hajókatalógusból származik – írja a CNN.
Múmia, amely átírhatja a temetkezési szokásokról alkotott képet
A kutatók korábban is találtak papiruszokat múmiák mellett, de azok többnyire mágikus vagy rituális szövegeket tartalmaztak. Most viszont egy irodalmi mű részlete került elő, ami egészen új kérdéseket vet fel:
vajon miért kísért el valakit a túlvilágra Homérosz eposza?
A papirusz rossz állapotban van, ezért a kutatók egyelőre óvatosan fogalmaznak. Nem tudni biztosan, védelmi szerepe volt-e, a balzsamozó „kézjegyeként” szolgált, vagy más jelentést hordozott.
Aranynyelvek és rejtélyes temetkezések
A feltárás során nemcsak ezt az egyedülálló leletet találták meg. Több múmia is előkerült, némelyikük szájában arany- vagy réznyelvvel, amely az ókori hiedelmek szerint segíthette a halottat a túlvilági megszólalásban.
A felfedezés azért izgalmas, mert egyszerre mutatja meg az egyiptomi, görög és római kultúra találkozását. Egyetlen papiruszdarab is elég volt ahhoz, hogy a kutatók újra feltegyék a kérdést: mit vittek magukkal az emberek a túlvilágra, és miért éppen azt?
Ez is érdekelheti:
