Homérosz szövegét rejtette egy 1600 éves egyiptomi múmia

Különös leletre bukkantak régészek Egyiptomban: egy ókori múmia testénél Homérosz Iliászának egyik részletét találták meg. A múmia azért számít világszenzációnak, mert most először került elő görög irodalmi szöveg ilyen temetkezési összefüggésben.
Az egyiptomi Al Bahnasa területén, az ókori Oxürhünkhosz városánál, Kairótól mintegy 190 kilométerre délre tárták fel azt a római kori temetkezési helyet, ahol a körülbelül 1600 éves múmia feküdt. A Barcelonai Egyetem régészeti missziója szerint a papiruszt a test hasi részénél helyezték el, és Homérosz Iliászának második könyvéből, a híres hajókatalógusból származik – írja a CNN.

Múmia hasán találták meg Homérosz Iliászának egy ritka részletét
Fotó: Ministry of Tourism and Antiquities

Múmia, amely átírhatja a temetkezési szokásokról alkotott képet

A kutatók korábban is találtak papiruszokat múmiák mellett, de azok többnyire mágikus vagy rituális szövegeket tartalmaztak. Most viszont egy irodalmi mű részlete került elő, ami egészen új kérdéseket vet fel: 

vajon miért kísért el valakit a túlvilágra Homérosz eposza?

A papirusz rossz állapotban van, ezért a kutatók egyelőre óvatosan fogalmaznak. Nem tudni biztosan, védelmi szerepe volt-e, a balzsamozó „kézjegyeként” szolgált, vagy más jelentést hordozott.

A múmia körülbelül 1600 éves
Fotó: Ministry of Tourism and Antiquities

Aranynyelvek és rejtélyes temetkezések

A feltárás során nemcsak ezt az egyedülálló leletet találták meg. Több múmia is előkerült, némelyikük szájában arany- vagy réznyelvvel, amely az ókori hiedelmek szerint segíthette a halottat a túlvilági megszólalásban.

Három múmiának arany- vagy réznyelvvel volt a szájában
Fotó: Ministry of Tourism and Antiquities

A felfedezés azért izgalmas, mert egyszerre mutatja meg az egyiptomi, görög és római kultúra találkozását. Egyetlen papiruszdarab is elég volt ahhoz, hogy a kutatók újra feltegyék a kérdést: mit vittek magukkal az emberek a túlvilágra, és miért éppen azt?

