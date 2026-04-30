Szörnyű munkabaleset: egytonnás acél zúzta halálra a férfit

A TV JOJ beszámolója szerint a munkabaleset úgy történt, hogy a szerkezetet éppen áthelyezni próbálták, amikor a rögzítőkötél elszakadt, és az acél a közelben tartózkodó férfire zuhant. A tűzoltók kiszabadították a sérültet, a mentők pedig azonnal megkezdték az újraélesztést, de az életét már nem tudták megmenteni – írja a parameter.

Hiába küzdöttek a mentősök a munkabaleset helyszínén, a férfi életét már nem tudták megmenteni

Egyelőre nincsenek meg a munkabaleset felelősei

A munkaügyi felügyelőség vizsgálja a baleset körülményeit és a munkavédelmi előírások betartását, a rendőrség pedig halálokozás miatt indított eljárást.

Nem ez az egyetlen közelmúltbeli tragédia a térségben: február végén Komáromban egy épület tetőszerkezete szakadt be, amely egy ember halálát okozta, többen pedig megsérültek.

