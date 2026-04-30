Szörnyű munkabaleset: egytonnás acél zúzta halálra a férfit

A TV JOJ beszámolója szerint a munkabaleset úgy történt, hogy a szerkezetet éppen áthelyezni próbálták, amikor a rögzítőkötél elszakadt, és az acél a közelben tartózkodó férfire zuhant. A tűzoltók kiszabadították a sérültet, a mentők pedig azonnal megkezdték az újraélesztést, de az életét már nem tudták megmenteni – írja a parameter.
Egyelőre nincsenek meg a munkabaleset felelősei
A munkaügyi felügyelőség vizsgálja a baleset körülményeit és a munkavédelmi előírások betartását, a rendőrség pedig halálokozás miatt indított eljárást.
Nem ez az egyetlen közelmúltbeli tragédia a térségben: február végén Komáromban egy épület tetőszerkezete szakadt be, amely egy ember halálát okozta, többen pedig megsérültek.
Letépte a daráló a magyar takarító lábát a húsüzemben
Egy átlagos munkanap is könnyen fordulhat drámai eseményekbe, különösen veszélyes munkakörnyezetben. Egy friss eset is rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhat egy munkahelyi baleset, ha egyetlen pillanatra megszakad a figyelem.
Brutális baleset, agyonnyomta egy munkagép a Ford dolgozóját
Karbantartási munkálat közben következett be a tragédia az ohiói Ford-gyárban. A munkahelyi balesetben egy dolgozó tragikus körülmények közt meghalt.