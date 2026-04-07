Egy szál bikiniben ünnepelte a 48. születésnapját a műsorvezető

A Nagy-Britanniában nagy népszerűségnek örvendő tévés, rádiós műsorvezető mindössze egy apró fekete bikinit viselt, hozzá hócsizmát, fehér fülvédőt és hatalmas napszemüveget. A fotókról kiderül, hogy hihetetlenül remek formában van fizikailag. A rajongók szerint elképesztően néz ki, és sugárzik róla az önbizalom, írja a Daily Mail.

Myleene Klass brit műsorvezető szexi fotókat készített magáról a 48. születésnapján – Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU

Myleene Klass a dögös fotóihoz csak ennyit írt: „Ilyen egy boldog születésnap!”

Feszültség után jött a kikapcsolódás a műsorvezető számára

A látványos ünneplés mögött azonban komoly megpróbáltatások húzódnak meg. Myleene az elmúlt időszakban egy egészen hátborzongató zaklatási ügyet élt át, amely hónapokon át rettegésben tartotta.

A férfi, aki éveken keresztül üldözte, többek között egy légpisztolyt is küldött neki – olyan tárgyakkal együtt, amelyek részleteit a rendőrség még vele sem osztotta meg teljesen.

A sztár később úgy fogalmazott: „Úgy éreztem, cenzúrázzák a saját életemet.”

Félelem és paranoia: erőddé vált az otthon

A történtek után Myleene annyira megijedt, hogy az otthonát szinte erőddé alakította. A rendőrség szerint a fegyver akár halálos is lehetett volna közelről. A zaklató, a 61 éves Peter Windsor, éveken át küldött neki bizarr csomagokat: bilincseket, jelmezeket, több száz levelet és közel ezer „ajándékot”. A férfi nemcsak őt, hanem kolléganőjét, Katie Breathwicket is célba vette.

Sokkoló fordulat a bíróságon

A férfit végül bűnösnek találták súlyos zaklatás vádjában, és határozatlan idejű kényszergyógykezelésre ítélték. Kiderült, hogy paranoid skizofréniával diagnosztizálták. A tárgyaláson Myleene-nek még azt is bizonyítania kellett, hogy nem vágyott erre a „figyelemre”. A védelem megpróbálta ráterelni a felelősség egy részét, ami tovább növelte a feszültséget.

Az utolsó dolog, amire szükségem volt, hogy fegyverekkel és bilincsekkel hozzanak összefüggésbe

– mondta a műsorvezető.

A trauma nyomot hagyott benne

Bár az ügy lezárult, a műsorvezető bevallotta: a történtek mély nyomot hagytak benne. „Folyamatosan hátranézek” – vallotta be korábban. A friss képek alapján úgy tűnik, Myleene próbálja maga mögött hagyni a borzalmakat, és újra élvezni az életet. Egy biztos: a hóban készült bikinis fotók nemcsak a rajongókat döbbentették meg – hanem azt is megmutatták, hogy a sztár a nehézségek ellenére is talpra tud állni.