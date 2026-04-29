Ritka mutánst fogtak ki az Atlanti-óceánból

A különös állatot halászok fogták ki Cape Cod közelében, és végül nem a konyhában végezte. A mutáns homár egy tudományos központba került, ahol a nagyközönség is megcsodálhatja majd – írja az ABC.
Mutáns homár került akváriumba a ritka külseje miatt
A ritka állatot egy helyi tengeri ételekkel foglalkozó cég adományozta a Woods Hole Tudományos Akváriumnak. Jelenleg ideiglenesen egy laboratóriumi tartályban helyezték el, amíg az akvárium felújítása zajlik.
A szakértők szerint az ilyen szokatlan színeződés genetikai mutációk eredménye lehet.
Egyes esetekben két külön petesejt összeolvadása is okozhatja a kétoldali színkülönbséget. Az amerikai homárok általában barnás színűek, de időnként kék, narancs vagy foltos változatok is előfordulnak.
Az ilyen rendkívüli példányok nagyon ritkák, ezért különösen értékesek tudományos szempontból.
A halászok és a helyiek nagy érdeklődést mutattak a különleges fogás iránt. A jövőben a látogatók az akváriumban közelről is megfigyelhetik ezt az egyedülálló lényt.
Rejtélyes, zselészerű lények jelentek meg az amerikai tavakban és folyókban. A képződmények valójában mohaállatokból álló telepek, amelyek milliónyi apró élőlényből állnak össze. Bár elsőre félelmetesnek tűnnek, fontos szerepet játszanak a vizek tisztításában, mivel kiszűrik a planktonokat és a szennyeződéseket, így hozzájárulnak az ökoszisztéma egyensúlyához.
Egy friss kutatás szerint a homárok nemcsak reflexből reagálnak a forró vízre, hanem valóban képesek fájdalmat érzékelni. A vizsgálatok során a fájdalomcsillapítók hatására megváltozott a viselkedésük, ami arra utal, hogy idegrendszerük feldolgozza a fájdalomingereket, ezért egyre többen sürgetik az élve főzés betiltását és a humánusabb eljárásokat.