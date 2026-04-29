Ritka mutánst fogtak ki az Atlanti-óceánból

A különös állatot halászok fogták ki Cape Cod közelében, és végül nem a konyhában végezte. A mutáns homár egy tudományos központba került, ahol a nagyközönség is megcsodálhatja majd – írja az ABC.

Mutáns homár került akváriumba a ritka külseje miatt

A ritka állatot egy helyi tengeri ételekkel foglalkozó cég adományozta a Woods Hole Tudományos Akváriumnak. Jelenleg ideiglenesen egy laboratóriumi tartályban helyezték el, amíg az akvárium felújítása zajlik.

A szakértők szerint az ilyen szokatlan színeződés genetikai mutációk eredménye lehet.

Egyes esetekben két külön petesejt összeolvadása is okozhatja a kétoldali színkülönbséget. Az amerikai homárok általában barnás színűek, de időnként kék, narancs vagy foltos változatok is előfordulnak.

Az ilyen rendkívüli példányok nagyon ritkák, ezért különösen értékesek tudományos szempontból.

A halászok és a helyiek nagy érdeklődést mutattak a különleges fogás iránt. A jövőben a látogatók az akváriumban közelről is megfigyelhetik ezt az egyedülálló lényt.

RARE CATCH: A rare split-color lobster caught off Cape Cod is getting a second life as an educational exhibit instead of ending up on a dinner plate. https://t.co/e0tt1CKIms pic.twitter.com/9fiieSawMq — FOX SA (@KABBFOX29) April 26, 2026