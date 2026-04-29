Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megkezdődött a Fidesz megújulása: kemény döntéseket hoztak - mutatjuk

Sport

A legendák kiakadtak, a PSG edzője soha nem látott még ilyen meccset

homár

Ritka mutánst fogtak ki az Atlanti-óceánból

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy rendkívül ritka, két színű tengeri élőlény keltette fel Új-Anglia lakóinak figyelmét. A különleges homár egyfajta mutáns példány, egyik fele barna, a másik élénk narancssárga, és a színváltozás a teljes testén végighúzódik.
A különös állatot halászok fogták ki Cape Cod közelében, és végül nem a konyhában végezte. A mutáns homár egy tudományos központba került, ahol a nagyközönség is megcsodálhatja majd írja az ABC.

A mutáns homárt az Atlanti-óceánból fogák ki
Fotó: Unsplash

Mutáns homár került akváriumba a ritka külseje miatt

A ritka állatot egy helyi tengeri ételekkel foglalkozó cég adományozta a Woods Hole Tudományos Akváriumnak. Jelenleg ideiglenesen egy laboratóriumi tartályban helyezték el, amíg az akvárium felújítása zajlik.

A szakértők szerint az ilyen szokatlan színeződés genetikai mutációk eredménye lehet.

Egyes esetekben két külön petesejt összeolvadása is okozhatja a kétoldali színkülönbséget. Az amerikai homárok általában barnás színűek, de időnként kék, narancs vagy foltos változatok is előfordulnak.

Az ilyen rendkívüli példányok nagyon ritkák, ezért különösen értékesek tudományos szempontból.

A halászok és a helyiek nagy érdeklődést mutattak a különleges fogás iránt. A jövőben a látogatók az akváriumban közelről is megfigyelhetik ezt az egyedülálló lényt.

Mutáns lények lepték el a vizeket, de nem kell tőlük félni

Rejtélyes, zselészerű lények jelentek meg az amerikai tavakban és folyókban. A képződmények valójában mohaállatokból álló telepek, amelyek milliónyi apró élőlényből állnak össze. Bár elsőre félelmetesnek tűnnek, fontos szerepet játszanak a vizek tisztításában, mivel kiszűrik a planktonokat és a szennyeződéseket, így hozzájárulnak az ökoszisztéma egyensúlyához.

 

A homár is érez fájdalmat

Egy friss kutatás szerint a homárok nemcsak reflexből reagálnak a forró vízre, hanem valóban képesek fájdalmat érzékelni. A vizsgálatok során a fájdalomcsillapítók hatására megváltozott a viselkedésük, ami arra utal, hogy idegrendszerük feldolgozza a fájdalomingereket, ezért egyre többen sürgetik az élve főzés betiltását és a humánusabb eljárásokat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!