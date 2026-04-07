Sokkoló terv: Japán a Holdból csinálna energiagyárat

A napgyűrű egy nagyszabású japán űrprojekt, amely a Hold egyenlítője mentén elhelyezett napelemekkel termelne energiát. A rendszer a napenergiát hasznosítaná, majd azt mikrohullámok vagy lézersugarak segítségével juttatná el a Földre. A holdenergia ilyen jellegű felhasználása hosszú távon akár teljesen átalakíthatja az energiaellátást, miközben új korszakot nyithat az űrtechnológia fejlődésében - tájékoztat a Times of India.

A napgyűrű a jövő energiaforrása lehet

Mi az a napgyűrű és hogyan működik?

A napgyűrű egy olyan elképzelt infrastruktúra, amely napelemekből álló gyűrűként ölelné körbe a Holdat. A japán űrprojekt célja, hogy a Hold felszínén folyamatosan rendelkezésre álló napenergiát elektromos energiává alakítsa. Mivel a Holdon nincs légkör és időjárás, a napelemek szinte megszakítás nélkül működhetnek, így a rendszer állandó energiatermelést biztosíthat.

Hogyan termelne energiát a Holdról a napgyűrű? A holdenergia előállítása a napfény begyűjtésével kezdődne. A Hold felszínére telepített napelemek a napsugárzást elektromos energiává alakítják. Mivel a Hold egyik oldala folyamatosan napfényben van, a napenergia gyakorlatilag éjjel-nappal rendelkezésre állna, így a rendszer folyamatos termelésre lenne képes.

Elméletben a napgyűrű hatalmas mennyiségű energiát termelhetne, akár többet is, mint amennyire a Földnek jelenleg szüksége van. Ez lehetővé tenné a fosszilis energiahordozók kiváltását. Ugyanakkor a megvalósítás költségei, a technológiai korlátok és a nemzetközi együttműködés szükségessége miatt a projekt egyelőre inkább hosszú távú lehetőség, mint közeli megoldás.