Megbolondultak a NASA-nál? Tüzet akarnak gyújtani a Holdon

A NASA holdi tűzkísérlet egy rendkívül fontos biztonsági kutatás része, amely a jövő holdi küldetéseit készíti elő. Bár az űrben sokan a vákuumtól vagy a sugárzástól tartanak, a szakértők szerint a tűz az egyik legveszélyesebb fenyegetés lehet — különösen zárt, oxigénnel teli űrbéli környezetben – írja a Daily Mail.

NASA holdi tűzkísérlet — hagyományos, felfelé nyúló gyertyaláng a Földön (balra) és gömbszerű, kékes láng alacsony gravitációban (jobbra), amely jól szemlélteti a különbséget Fotó:NASA

NASA holdi tűzkísérlet – miért veszélyesebb a tűz a Holdon?

A Holdon a gravitáció mindössze a földi érték egyhatoda, ami teljesen megváltoztatja a láng viselkedését. A tűz terjedése alacsony gravitációban egészen másképp működik: a forró levegő nem emelkedik olyan gyorsan, így a láng lassabban, de stabilabban éghet. Ez akár azt is jelentheti, hogy bizonyos anyagok, amelyek a Földön nem gyulladnak meg, a Holdon hosszabb ideig éghetnek.

A tűz viselkedése az űrben régóta foglalkoztatja a kutatókat, de eddig csak rövid ideig tartó kísérleteket tudtak végezni. A NASA most egy új projekt keretében négy különböző anyagot gyújt meg egy zárt kamrában, amelyet egy személyzet nélküli küldetés visz a Holdra.

A cél az, hogy megfigyeljék:

hogyan terjed a láng

mennyi oxigént fogyaszt

milyen irányba mozog a tűz

Korábbi vizsgálatok során már kiderült, hogy mikrogravitációban a láng nem „felfelé” ég, hanem gömbszerűen terjed. Ez teljesen kiszámíthatatlanná teszi a tüzeket, ami egy „holdi bázis tűzveszélye” szempontjából komoly problémát jelent.

A kutatók szerint a Hold környezete akár ideális is lehet a tűz kialakulásához — minimális oxigénszint mellett is képes lehet fennmaradni a láng. Ez különösen veszélyes, mivel a jövőbeli űrhajósok zárt, oxigénnel dúsított élőhelyeken fognak tartózkodni.

A NASA azért siet a kísérlettel, mert a tervek szerint 2028-ban már embereket küldenének vissza a Holdra. Egy „űrbeli tűzbaleset” azonban végzetes lehet, ezért minden lehetséges forgatókönyvet előre tesztelni kell.

