NASA titkos e-mailek szivárogtak ki – teljesen más az igazság az UFO-ról?

A NASA által vizsgált GoFast-eset — amelyet 2015-ben rögzítettek amerikai haditengerészeti pilóták — hosszú ideig az egyik legismertebb UFO-felvételnek számított. A hivatalos álláspont szerint a felvételen látható objektum valószínűleg nem haladt rendkívüli sebességgel, hanem egyszerűen a szél sodorta – írj a DailyMail.

A NASA UFO vizsgálat középpontjában álló GoFast videó — a felvétel, amely új kérdéseket vetett fel a jelenség valódi természetéről Fotó: Illusztráció/VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

NASA UFO vizsgálat: csak egy videóra épült minden?

Azonban a frissen megszerzett belső e-mailek alapján a kép ennél jóval árnyaltabb.

A dokumentumokat a FOIA (Freedom of Information Act) keretében szerezte meg egy kutató, és ezekből kiderült:

a vizsgálat kizárólag nyilvánosan elérhető videóra épült

nem történt interjú a pilótákkal

nem állt rendelkezésre nyers szenzoradat

Ez komoly kérdéseket vet fel a GoFast UFO videó elemzés hitelessége kapcsán.

Mit mondtak a szakértők?

A vizsgálatban részt vevő egyik szakértő, Josh Semeter egy belső e-mailben egyértelműen elismerte:

a panel nem beszélt a pilótákkal

az elemzés kizárólag a videóra támaszkodott

Azt is hangsúlyozta, hogy bár matematikai modellek alapján az objektum nem tűnt extrém gyorsnak, ez nem jelenti azt, hogy az eset teljesen megmagyarázott.

Egyetlen eset alapján vontak le következtetéseket?

Egy másik szakértő, David Spergel szerint a vizsgálat még szűkebb volt, mint azt a nyilvánosság gondolta.

Egy belső levélben úgy fogalmazott, hogy a panel valószínűleg mindössze egyetlen esetet vizsgált meg részletesen, és még ez az elemzés sem tekinthető teljes körűnek. Ez különösen fontos, mert a jelentés alapján sokan arra következtettek, hogy több UFO-esetet is sikerült megcáfolni — a mostani információk szerint azonban ez a kép nem teljesen felel meg a valóságnak

NASA UAP jelentés: valójában mit tudunk?

A NASA UAP jelentés hiányosságai egyre inkább felszínre kerülnek. A belső kommunikáció alapján a szakértők nem tudták pontosan meghatározni az objektum méretét, és annak formája vagy anyaga sem ismert. Emellett arra sincs egyértelmű bizonyíték, hogy rendelkezett volna bármilyen repülési felülettel. A bizonytalanságot tovább növeli, hogy egy későbbi levél szerint a NASA hivatalosan nem is tart nyilván külön UAP — vagyis azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos — dokumentumokat.