NASA titkos e-mailek szivárogtak ki – teljesen más az igazság az UFO-ról?

A NASA által vizsgált GoFast-eset — amelyet 2015-ben rögzítettek amerikai haditengerészeti pilóták — hosszú ideig az egyik legismertebb UFO-felvételnek számított. A hivatalos álláspont szerint a felvételen látható objektum valószínűleg nem haladt rendkívüli sebességgel, hanem egyszerűen a szél sodorta – írj a DailyMail.
NASA UFO vizsgálat: csak egy videóra épült minden?
Azonban a frissen megszerzett belső e-mailek alapján a kép ennél jóval árnyaltabb.
A dokumentumokat a FOIA (Freedom of Information Act) keretében szerezte meg egy kutató, és ezekből kiderült:
- a vizsgálat kizárólag nyilvánosan elérhető videóra épült
- nem történt interjú a pilótákkal
- nem állt rendelkezésre nyers szenzoradat
Ez komoly kérdéseket vet fel a GoFast UFO videó elemzés hitelessége kapcsán.
Mit mondtak a szakértők?
A vizsgálatban részt vevő egyik szakértő, Josh Semeter egy belső e-mailben egyértelműen elismerte:
- a panel nem beszélt a pilótákkal
- az elemzés kizárólag a videóra támaszkodott
Azt is hangsúlyozta, hogy bár matematikai modellek alapján az objektum nem tűnt extrém gyorsnak, ez nem jelenti azt, hogy az eset teljesen megmagyarázott.
Egyetlen eset alapján vontak le következtetéseket?
Egy másik szakértő, David Spergel szerint a vizsgálat még szűkebb volt, mint azt a nyilvánosság gondolta.
Egy belső levélben úgy fogalmazott, hogy a panel valószínűleg mindössze egyetlen esetet vizsgált meg részletesen, és még ez az elemzés sem tekinthető teljes körűnek. Ez különösen fontos, mert a jelentés alapján sokan arra következtettek, hogy több UFO-esetet is sikerült megcáfolni — a mostani információk szerint azonban ez a kép nem teljesen felel meg a valóságnak
NASA UAP jelentés: valójában mit tudunk?
A NASA UAP jelentés hiányosságai egyre inkább felszínre kerülnek. A belső kommunikáció alapján a szakértők nem tudták pontosan meghatározni az objektum méretét, és annak formája vagy anyaga sem ismert. Emellett arra sincs egyértelmű bizonyíték, hogy rendelkezett volna bármilyen repülési felülettel. A bizonytalanságot tovább növeli, hogy egy későbbi levél szerint a NASA hivatalosan nem is tart nyilván külön UAP — vagyis azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos — dokumentumokat.
Mi az a GoFast UFO eset?
A GoFast felvételt egy F/A-18 Super Hornet rögzítette az Atlanti-óceán felett. A videón egy alacsonyan haladó objektum látható, amely első pillantásra rendkívül gyorsnak tűnik, és emiatt vált az egyik legismertebb UFO-esetté. A felvételen hallható pilótareakció — „Ohhh, got it!” — jól tükrözi, mennyire szokatlan jelenséggel találkoztak.
Ez az incidens azóta is központi szerepet játszik az UFO és UAP jelenségek vizsgálata során, és sokak számára a modern UFO-kutatás egyik legismertebb példája lett.
Mit jelent ez az egész?
A történet tanulsága az, hogy a NASA UFO vizsgálat módszerei nem voltak teljes mértékben átfogóak, így a levont következtetések is korlátozott adatokon alapultak. Bár a számítások szerint az objektum nem mozgott rendkívüli sebességgel, ez önmagában nem jelenti azt, hogy az eset teljesen megmagyarázottnak tekinthető. Éppen ezért sokan úgy vélik, hogy a jelenség mögött akár több is rejtőzhet, mint egy egyszerű, szél által sodort tárgy.
