Meghalt Nathalie Baye, a franciák egyik legkedveltebb színésznője

Hetvenhétéves korában, péntek este elhunyt párizsi otthonában Nathalie Baye négyszeres César-díjas francia színésznő – közölte a művész családja szombaton a francia hírügynökséggel. A tájékoztatás szerint a művész Lewy-testes demenciában szenvedett, , számolt be az MTI.
Imádták, nagyra tartották a franciák Nathalie Baye-n
Emmanuel Macron francia elnök az X közösségi oldalon búcsúzott Baye-től. Úgy fogalmazott: Franciaország olyan színésznőt veszített el, „akivel együtt szerettünk, álmodtunk és felnőttünk”.
Nagyon szerettük Nathalie Baye-t. Hangjával, mosolyával és szerénységével végigkísérte a francia filmművészet utolsó évtizedeit, François Truffaut-tól Tonie Marshallig
– tette hozzá a francia államfő, részvétét fejezve ki a színész családjának és szeretteinek.
A cannes-i filmfesztivál korábbi elnöke, Gilles Jacob az AFP hírügynökségnek nyilatkozva kiemelte: Nathalie Baye a francia filmművészet egyik meghatározó alakja volt.
Az Egyesült Államokban tanult meg balettozni
Nathalie Baye 1948. július 6-án született Mainneville-ben, művészcsaládban. Fiatalon táncot tanult Monacóban, majd az Egyesült Államokban balettképzésen vett részt. Franciaországba visszatérve színészetet tanult a René Simon Színművészeti Iskolában, később a Párizsi Konzervatóriumban.
Első filmszerepét 1972-ben kapta Nina Companéez Faustine et le bel été című alkotásában. Nemzetközi ismertségre François Truffaut Amerikai éjszaka című filmjével tett szert, később olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Bertrand Blier, Xavier Dolan és Tonie Marshall.
Nathalie Baye-nek volt egy rövid kitérője Hollywoodba, amikor Steven Spielberg Kapj el, ha tudsz című alkotásában Leonardo DiCaprio anyját alakította. Pályafutása során négyszer nyerte el a francia filmakadémia César-díját, 1999-ben pedig a velencei filmfesztiválon a legjobb színésznő díját kapta a Pornográf viszony című filmben nyújtott alakításáért.
A lánya is színésznő lett
A színésznőnek Johnny Hallyday francia rockzenésztől született lánya Laura Smet szintén a színészi pályát választotta. Nathalie Baye megosztotta életét Philippe Léotard színésszel, Pierre Lescure francia újságíróval, a cannes-i filmfesztivál korábbi elnökével és Jean-Louis Borloo politikussal is.
A csaknem száz filmet felölelő pályája utolsó éveiben ritkábban szerepelt nyilvánosan. 2023-ban közéleti kérdésekben is megszólalt: aláírója volt egy, az életvégi ellátás szabályozásának módosítását sürgető nyílt levélnek. Ugyanebben az évben ugyancsak egy nyílt levél aláírásával támogatta Gérard Depardieu-t, akit többen nemi erőszakkal vádoltak. Korábban Depardieu-vel együtt szerepelt Daniel Vigne Martin Guerre visszatér című krimijében.
Christopher Walkennel együtt etettük a cicákat
Leonardo DiCaprio anyukája volt Steven Spielberg Kapj el, ha tudsz című szélhámosfilmjében, innen ismerik Nathalie Baye-t a legtöbben Magyarországon. Truffaut és Godard több filmjében is játszott, utóbbiról árulta el az Origónak például azt is, hogy gátlástalanul mindent elvesz, ami kell neki. A karizmatikus, mindig elegáns 68 éves színésznő egy cseppet sem vágyik amerikai karrierre, Spielberg filmjébe is csak azért keveredett, mert neki egyszerűen nem lehet nemet mondani. Christopher Walkennel összebarátkozott, DiCaprio szerinte cuki, Xavier Dolant ő vigasztalgatta, Vincent Cassel kora viszont elgondolkodtatta. Telefonon beszéltünk a legendás színésznővel, aki már négyszer elnyerte a francia Oscarnak becézett César-díjat, és ismét a jelöltek közé került a Ez csak a világ vége című filmben nyújtott alakításáért.