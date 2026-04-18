Meghalt Nathalie Baye, a franciák egyik legkedveltebb színésznője

Hetvenhétéves korában, péntek este elhunyt párizsi otthonában Nathalie Baye négyszeres César-díjas francia színésznő – közölte a művész családja szombaton a francia hírügynökséggel. A tájékoztatás szerint a művész Lewy-testes demenciában szenvedett, , számolt be az MTI.

Nathalie Baye, négyszeres César-díjas francia színésznő 77 évesen hunyt el – Fotó: ROLAND MACRI / Hans Lucas

Imádták, nagyra tartották a franciák Nathalie Baye-n

Emmanuel Macron francia elnök az X közösségi oldalon búcsúzott Baye-től. Úgy fogalmazott: Franciaország olyan színésznőt veszített el, „akivel együtt szerettünk, álmodtunk és felnőttünk”.

Nagyon szerettük Nathalie Baye-t. Hangjával, mosolyával és szerénységével végigkísérte a francia filmművészet utolsó évtizedeit, François Truffaut-tól Tonie Marshallig

– tette hozzá a francia államfő, részvétét fejezve ki a színész családjának és szeretteinek.

A cannes-i filmfesztivál korábbi elnöke, Gilles Jacob az AFP hírügynökségnek nyilatkozva kiemelte: Nathalie Baye a francia filmművészet egyik meghatározó alakja volt.

Az Egyesült Államokban tanult meg balettozni

Nathalie Baye 1948. július 6-án született Mainneville-ben, művészcsaládban. Fiatalon táncot tanult Monacóban, majd az Egyesült Államokban balettképzésen vett részt. Franciaországba visszatérve színészetet tanult a René Simon Színművészeti Iskolában, később a Párizsi Konzervatóriumban.

Első filmszerepét 1972-ben kapta Nina Companéez Faustine et le bel été című alkotásában. Nemzetközi ismertségre François Truffaut Amerikai éjszaka című filmjével tett szert, később olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Bertrand Blier, Xavier Dolan és Tonie Marshall.

Nathalie Baye-nek volt egy rövid kitérője Hollywoodba, amikor Steven Spielberg Kapj el, ha tudsz című alkotásában Leonardo DiCaprio anyját alakította. Pályafutása során négyszer nyerte el a francia filmakadémia César-díját, 1999-ben pedig a velencei filmfesztiválon a legjobb színésznő díját kapta a Pornográf viszony című filmben nyújtott alakításáért.

A lánya is színésznő lett

A színésznőnek Johnny Hallyday francia rockzenésztől született lánya Laura Smet szintén a színészi pályát választotta. Nathalie Baye megosztotta életét Philippe Léotard színésszel, Pierre Lescure francia újságíróval, a cannes-i filmfesztivál korábbi elnökével és Jean-Louis Borloo politikussal is.