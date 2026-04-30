Friedrich Merz: Németország továbbra is az erős NATO-ra és a megbízható transzatlanti kapcsolatokra összpontosít

„Ezekben a vészterhes időkben világos úton haladunk, a NATO és a megbízható transzatlanti kapcsolatok útján. Mint tudják, ez utóbbit kifejezetten a szívünkön viseljük mindannyian, én különösen” – szögezte le a kancellár újságíróknak, alig néhány órával azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, kormánya fontolóra veszi a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését.

Friedrich Merz német kancellár újságírókhoz szól a német hadsereg münsteri laktanyájában tett látogatása során, Észak-Németországban, 2026. április 30-án.

Merz közölte: Németországnak meg kell felelnie a katonai téren vállalt vezető szerepének Európában, hozzátéve, hogy a német fegyveres erőknek készen kell állniuk a harcra, miközben nem téveszthetik szem elől a jövő kihívásait sem.

A kancellár egyúttal emlékeztetett a német hadsereg szerepére az „erős és egységes NATO” felépítésében, „elsősorban Németország stratégiailag fontos pontjain, az Egyesült Államok oldalán”.

Az iráni konfliktussal kapcsolatban leszögezte, Teheránnak vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz, és azt vetette a síita állam szemére, hogy a világkereskedelemben kiemelten fontos szerepet játszó Hormuzi-szoros blokádjával „az egész világot túszul ejtette”.

Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy a múlt héten, az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek Cipruson rendezett informális találkozóján már szorgalmazta, hogy növeljék az Iránra gyakorolt nyomást.

Ha a Hormuzi-szoros blokádja fennmarad, az beláthatatlan következményekkel jár mindannyiunkra nézve

– figyelmeztetett. Friedrich Merz megismételte azt is, Németország kész csatlakozni a szoros hajózhatóságát biztosító nemzetközi misszióhoz, „amennyiben teljesülnek a szükséges feltételek”.

Németországban több amerikai katonai létesítmény is található, köztük az Egyesült Államok légierejének legnagyobb külföldi támaszpontja, a Ramstein légibázis, valamint a landstuhli orvosi központ, ahol az afganisztáni és az iraki harcokban megsebesült amerikai katonákat ápolják. Az Egyesült Államok emellett mintegy 20 nukleáris fegyvert is telepített Németországba.

