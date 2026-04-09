Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

NATO

Óriási botrány van a NATO-ban, Trump kemény üzenetet küldött

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
A NATO főtitkára nyíltan beszélt a szövetségen belüli feszültségekről: Mark Rutte szerint több tagország nem teljesítette kötelezettségét az iráni háború során. A NATO-vita ezzel új szintre léphet, különösen Donald Trump éles kritikái után.
A NATO komoly belső vitával néz szembe, miután Mark Rutte kijelentette: egyes tagállamok nem tettek eleget vállalásaiknak az Irán elleni amerikai hadműveletek idején.

A NATO vezetése szerint nem minden tagállam teljesített megfelelően
Fotó: Alex Brandon / AFP

Rutte azután nyilatkozott, hogy találkozott Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban. Elmondása szerint Trump „egyértelműen csalódott” volt több szövetséges miatt, és ezt a nézőpontot meg is érti.

Trump kemény kritikát fogalmazott meg

A NATO vita egyik fő oka, hogy Trump nyilvánosan bírálta a szövetséget. A találkozó után közösségi oldalán azt írta: a NATO nem állt az Egyesült Államok mellett, amikor szükség lett volna rá, és szerinte a jövőben sem fog.

Ez a kijelentés tovább mélyítheti a feszültséget a szövetségen belül, különösen a közel-keleti konfliktus árnyékában.

Nem mindenki maradt tétlen

Rutte ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem minden tagállam viselkedett így. Elmondása szerint az európai országok túlnyomó többsége logisztikai támogatást nyújtott, bázisokat biztosított, és más módon segítette az amerikai műveleteket.

A NATO jövője szempontjából kulcsfontosságú lehet, hogy ezek a nézetkülönbségek hogyan rendeződnek, hiszen a szövetség egysége alapvető szerepet játszik a globális biztonság fenntartásában.

 

