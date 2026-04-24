Trumpnak elege van: példátlan büntetést kaphat egy NATO-tagállam

Egyre komolyabb viták zajlanak a NATO berkein belül, miután az Egyesült Államok elégedetlenségét fejezte ki több európai partner hozzáállása miatt. A Reuters információi szerint a Pentagon már konkrét lépéseket is mérlegel arra, hogyan küldjön erős üzenetet a vonakodó szövetségeseknek.

A kiszivárgott belső levél szerint több olyan ország is van, amely nem nyújtott támogatást az amerikai hadműveletekhez. Emiatt Washington különféle szankciók bevezetését vizsgálja, amelyek elsősorban politikai és szimbolikus hatásúak lennének.

Spanyolország is célkeresztbe került

A felmerült intézkedések között szerepel, hogy a „problémásnak” tartott országok képviselőit eltávolítanák fontos NATO-pozíciókból, sőt egyes források szerint Spanyolország tagságának felfüggesztése is szóba került.

A dokumentum készítői úgy vélik, hogy egy ilyen NATO-büntetés nem gyengítené jelentősen az amerikai katonai műveleteket, ugyanakkor komoly politikai üzenetet küldene Európának.

Ugyanakkor több kérdés is nyitott maradt: nem világos, hogy a szövetségen belül egyáltalán létezik-e jogi lehetőség egy tagország részleges felfüggesztésére.

A források szerint az Egyesült Államok nem tervezi a NATO elhagyását, és az európai katonai bázisok bezárása sincs napirenden. A cél inkább az, hogy csökkentsék azt az amerikai megítélés szerint kialakult európai „felsőbbrendűségi érzést”, és erősebb együttműködésre kényszerítsék a partnereket.