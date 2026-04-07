Ez mindent átírhat: Trump akár ki is léphet a NATO-ból

Az amerikai elnök szerint minden Grönlandnál kezdődött. Washington meg akarta szerezni a stratégiai szempontból kulcsfontosságú szigetet, de a NATO-tagállamok nem támogatták az elképzelést. Trump erre csak ennyit mondott: „Pá-pá.”

NATO: Donald Trump nyíltan beszélt arról, miért fordult szembe a szövetséggel

A feszültség azonban nem itt állt meg. Trump külön kiemelte, hogy a NATO szerinte cserben hagyta az Egyesült Államokat az Irán elleni katonai művelet kérdésében is – hangozott el a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón. Állítása szerint a szövetségesek „mindent megtettek, hogy ne kelljen segíteniük”, amit ő egyenesen olyan „foltnak” nevezett, ami soha nem tűnik el.

Miért fordult szembe a NATO-val Trump?

Trump világossá tette: a NATO-t egyfajta teszt elé állította, amikor felvetette, hogy csatlakozzanak az Irán elleni művelethez. A válasz szerinte csalódás volt. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államoknak nincs szüksége a szövetségesekre, miközben nélkülük „a NATO sem ér semmit”.

Azt is hozzátette: szerinte Vlagyimir Putyin egyáltalán nem tart az atlanti szövetségtől.

Mi jöhet most a NATO után?

Trump korábban már arról is beszélt, hogy komolyan fontolóra venné az Egyesült Államok kilépését a NATO-ból, amelyet egy ponton „papírtigrisnek” nevezett. Ha ez megtörténne, az alapjaiban rendezné át Európa biztonsági helyzetét.

Elemzések szerint egy ilyen lépés esetén az európai országok védelmi képessége jelentősen gyengülne, miközben Oroszország katonai fölénybe kerülhetne a kontinensen.