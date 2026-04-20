Riasztották a légierőt: a NATO a világ legmodernebb vadászgépeit emelte a levegőbe

Fokozódik a feszültség az Észak-Atlanti térségben, ahol a NATO légtérvédelme újabb éles riasztással szembesült. Norvégia modern F-35A vadászgépeket emelt a levegőbe, miután egy orosz felderítő repülőgép közelítette meg a légteret – írja a Focus.

F-35A vadászgépek emelkedtek a levegőbe a NATO légterében (illusztráció) – Fotó: TAKETO OISHI / Yomiuri

Április 15-én az észak-norvégiai Evenes légibázisról két F-35A Lightning II vadászgép szállt fel, miután a radarok egy ismeretlen objektumot észleltek a norvég légtér felé közeledve. A gépek feladata egy orosz Iljusin Il-38 felderítő repülőgép azonosítása és elfogása volt, amely a NATO „May” kódnevét viseli. A norvég légierő szerint az akció rutin QRA-gyakorlat része volt, amelynek célja a légtérsértések gyors felismerése és kezelése. Az Evenes bázison állomásozó F-35-ösök állandó készenlétben vannak, és szükség esetén 15 percen belül felszállnak.

A Quick Reaction Alert rendszer idén eddig 19 alkalommal indított riasztást, összesen 28 repülőgép azonosításával. A legutóbbi bevetés incidens nélkül zajlott le.

Norvégia Finnmark régiója közvetlenül határos Oroszországgal, így a térség a NATO egyik legérzékenyebb arktiszi határzónájának számít. A légtérvédelmi feladatokat az amerikai Lockheed Martin által gyártott F-35A vadászgépek látják el, amelyek a norvég légierő gerincét adják. A rendszer célja a folyamatos készenlét fenntartása és a légtér megsértésének azonnali kezelése. A mostani eset is beleillik a NATO északi térségében zajló, rendszeres megfigyelési és elfogási műveletek sorába, amelyek általában incidens nélkül zajlanak.