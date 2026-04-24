Rákot diagnosztizáltak Netanjahunál – kiderült, mekkora veszélyben van

Az izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu pénteken közölte, hogy másfél évvel ezelőtt korai stádiumú prosztatarákot diagnosztizáltak nála, amelyet sikeresen eltávolítottak. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy jelenleg kiváló fizikai állapotban van.

Az orvosok szerint Netanjahu állapota jelenleg stabil

Netanjahu nyilvánosan beszélt korábbi betegségéről

Netanjahu közlése szerint a daganat „egy centiméternél kisebb elváltozás” volt, amelyet időben észleltek és kezeltek. A bejelentést azért halasztotta el, mert úgy vélte, hogy Irán propagandacélokra használhatná fel az információt Izrael ellen.

Az X közösségi platformon közzétett üzenetében a kormányfő úgy fogalmazott: amikor időben értesül egy lehetséges veszélyről, azonnal cselekszik, és ezt a hozzáállást személyes életére is alkalmazza.

Netanjahu azt is jelezte, hogy éves egészségügyi jelentésének közzétételét két hónappal elhalasztotta saját kérésére. A közlés szerint az állapotát azóta folyamatosan ellenőrzik, és nem merült fel újabb probléma.

A bejelentés időzítése összefügghet azzal, hogy a miniszterelnök a közeljövőben a Fehér Házba készül, ahol várhatóan az iráni helyzetről és egy tartósabb megállapodás lehetőségéről tárgyal majd. Netanjahu az utóbbi időszakban többször is egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. Csütörtökön Izrael három héttel meghosszabbította az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszünetet Libanonnal, ugyanakkor a Hezbollah és az izraeli erők között továbbra is előfordulnak fegyveres összecsapások.