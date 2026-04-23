Kórházba szállították Nicole Kidmant

Nicole Kidman a Margo's Got Money Troubles című sorozat forgatásán lett rosszul, ahol kollégája, Nick Offerman szerint már reggel kiderült, hogy súlyos influenzával küzd. A stáb attól tartott, hogy aznap nem is tud majd forgatni, ami komoly fennakadást okozott volna – írja a Mirror.

Fotó: GABE GINSBERG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nicole Kidman, a „szuperhős”

Végül azonban a világhírű színésznő mégis megjelent a helyszínen, bár szemtanúk szerint sápadt és remegő volt. Ennek ellenére minden jelenetét felvette, és csak azután hagyta el a forgatást, hogy végzett a munkával.

Nick Offerman elmondása szerint a színésznő „valódi szuperhősként” viselkedett, és mindent megtett azért, hogy a produkció ne szenvedjen hátrányt. Hozzátette: Kidmant a forgatás után azonnal kórházba vitték, ahol infúziót kapott.

A sorozat egyébként már most hatalmas sikert aratott, és a kritikusok is elismerően nyilatkoztak róla. A produkció egy fiatal anya történetét mutatja be, aki pénzügyi nehézségekkel küzd, és próbál talpon maradni.

