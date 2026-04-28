Közel harminc embert mészárolt le az Iszlám Állam

A nigériai terrortámadás Adamawa államban, Guyaku faluban történt, ahol a támadók több órán keresztül tartották rettegésben a lakosságot. A beszámolók szerint a fegyveresek egy futballpályán gyülekező emberekre nyitottak tüzet, majd házakat, imahelyeket és motorokat gyújtottak fel – írja a BBC.

A nigériai terrortámadás pusztítása — felgyújtott otthonok és menekülő családok Adamawa államban Fotó:Illusztráció/Unplash

Nigériai terrortámadás: rettegésben a térség – menekülnek a családok és nő a feszültség

A hatóságok keddi közlése szerint a támadást az éjszaka hajtották végre, és a felelősséget az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára a Telegramon. A pontos indítékot nem részletezték, de a térségben évek óta aktívak a dzsihadista csoportok.

A helyszínre érkező Ahmadu Umaru Fintiri kormányzó „az emberiség elleni támadásnak” nevezte a történteket. A hivatalos közlemény szerint a falu lakói közül sokan elhagyták otthonaikat, mivel attól tartanak, hogy újabb támadások következhetnek.

A nigériai terrortámadás napján egy másik sokkoló incidens is történt: ismeretlen fegyveresek rajtaütöttek egy észak-nigériai árvaházon, és 23 gyermeket raboltak el.

A hatóságok közlése szerint közülük tizenötöt már sikerült kiszabadítani, de több gyermek sorsa továbbra is bizonytalan.

A térség biztonsági helyzete évek óta rendkívül instabil. A Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartománya (ISWAP) rendszeresen hajt végre támadásokat, amelyek tízezrek halálát és több millió ember menekülését okozták az elmúlt években.

A nigériai kormányra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy kezelje a növekvő erőszakot, különösen a közelgő választások előtt. A nemzetközi közösség is fokozott figyelemmel követi az eseményeket, miután az Egyesült Államok korábban már légicsapásokat hajtott végre a térségben működő szélsőséges csoportok ellen.

