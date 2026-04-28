Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – Zelenszkij neve is felmerült

Világbotrány küszöbén? Trump akciója Károly királlyal mindent boríthat

Ez mindent megváltoztathat: a saját gondolatai is megbetegíthetik az embert

Egy daganatos beteg története rávilágít arra, mennyire erősen hathatnak a negatív várakozások a szervezetre. A nocebo hatás lényege, hogy az ember saját állapotáról alkotott félelmei valódi testi tüneteket indíthatnak el. A jelenség többek között fájdalomnál, oltások után és ételérzékenységnél is szerepet kaphat.
Egy daganatos beteg története jól mutatja, milyen erős hatása lehet annak, amit az ember a saját állapotáról gondol. A nocebo hatás lényege, hogy a negatív várakozás valódi testi tüneteket indíthat el. A jelenség gyógyszerszedésnél, krónikus betegségeknél, fájdalomnál, oltások után és ételérzékenységnél is komoly szerepet kaphat.

Nocebo hatás a placebo hatás sötét párja
  Nocebo hatás a placebo hatás sötét párja (illusztráció)

Mi az a nocebo hatás?

A nocebo hatás a placebo hatás sötét párja. A placebo esetében a pozitív várakozás javulást hozhat, a nocebo esetében viszont a félelem, a rossz prognózis vagy a mellékhatásoktól való szorongás panaszokat válthat ki. A tünetek ilyenkor valósak, az érintett tényleg rosszul lehet, még akkor is, ha a kiváltó ok elsősorban a várakozás. Előfordulhat fejfájás, hányinger, kiütés, asztmás roham, bénulásérzés vagy agyrázkódásra emlékeztető tünet is.

A jelenséget jól érzékelteti egy orvosi történet: 

egy betegnek tévesen súlyos, végstádiumú rákdiagnózist közöltek, majd néhány hónappal később meghalt. A boncolás később nem igazolta a kiterjedt daganatos betegséget. Az orvos szerint a halálban a nocebo hatás is szerepet játszhatott.

Kiket érinthet, és miért veszélyes a nocebo hatás?

A nocebo hatás szinte bárkit érinthet, aki erősen fél egy betegségtől, kezeléstől vagy mellékhatástól. Daganatos betegeknél már a kemoterápia előtt jelentkezhet hányinger, pusztán a korábbi rossz élmények és várakozások miatt. Gyógyszereknél is előfordulhat, hogy a beteg a felsorolt mellékhatásoktól kezd szenvedni, így a tájékoztatás módja is sokat számít.

Ételérzékenységnél is megjelenhet: kutatások szerint egyesek akkor is tüneteket tapasztalnak, ha gluténmentes ételt kapnak, de azt hiszik, glutént fogyasztottak. A jelenség azért veszélyes, mert felerősítheti a panaszokat, ronthatja az életminőséget, és félelmet építhet a kezelések köré – írja a Daily Mail.

