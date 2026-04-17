Új ízzel jött ki a Nutella – ezt sokan imádni fogják

A Nutella több mint 60 év után először mutatott be új ízt, amely jelentős lépésnek számít a márka történetében. Az új termék a klasszikus mogyoró-kakaós krém alapját ötvözi a pörkölt földimogyoró ízével, így egy jól ismert, mégis újszerű kombinációt kínál – tájékoztat a New York Post.

A Nutella új íze a klasszikus krémet földimogyoróval ötvözi - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Az új változat Nutella Peanut néven jelent meg, és a gyártó célja az volt, hogy a megszokott krémes állagot egy új, karakteres ízzel egészítse ki. A fejlesztés mögött hosszabb várakozás áll: a márka már 2025-ben utalt arra, hogy új terméken dolgozik.

A vállalat szerint a rajongók régóta kértek hasonló ízvilágot, így a mostani bevezetés részben a fogyasztói visszajelzések eredménye. Az új krém az eredeti Nutella élményét egészíti ki a földimogyoró jellegzetes, enyhén sós ízével.

Hol kapható a Nutella Peanut?

A Nutella Peanut már több nagy áruházlánc kínálatában is elérhető. Az Egyesült Államokban többek között az Aldi, a Walmart, a Target és az Amazon is forgalmazza. A termék a jól ismert, 13 unciás (368 grammos) kiszerelésben kerül a boltokba, azonban új, aranyszínű címkével különböztetik meg a klasszikus változattól.

A Nutella történetében ez az első alkalom, hogy teljesen új ízzel jelentkezik, ami ritka lépés egy ilyen ikonikus márkától. A bejelentést fokozta az is, hogy az eredeti termék nemrég egy űrmisszió kapcsán is nagy figyelmet kapott, ami tovább erősítette a márka jelenlétét a közösségi médiában.

