Erre kevesen figyelnek a fogmosás után, pedig figyelmeztetnek a szakértők

Dr. Maria Figueroa fogorvos hangsúlyozza, hogy a nyelv ápolása nem csupán kiegészítő lépés, hanem a mindennapi rutin szerves része kellene legyen. Mint mondja, ennek jelentősége vetekszik a fogmosáséval. Ennek ellenére sokan még egy plusz lépést is nehezen építenek be a napi szokásaik közé. Dr. Thomas Salinas szerint már a fogselyem használatának elfogadtatása is kihívás, ám ez nem jelenti azt, hogy a nyelvtisztítást figyelmen kívül lehet hagyni - írja a The Guardian.

Nem csak a fogainkat, a nyelvünket is tisztítanunk kell

A nyelv felszínén ugyanis ugyanúgy megtelepszik az úgynevezett biofilm, mint a fogakon. Ez a réteg baktériumokból, vírusokból és ételmaradékokból áll, és könnyen visszafertőzheti a száj más területeit. A szakemberek szerint ez nemcsak fogászati problémákhoz, például ínybetegségekhez vezethet, hanem összefüggésbe hozható bizonyos általános egészségügyi kockázatokkal is. A nyelven található apró dudorok, az úgynevezett papillák között különösen könnyen felhalmozódnak ezek a lerakódások. Ez a baktériumréteg a kellemetlen szájszag egyik leggyakoribb forrása is lehet, mivel egyes mikroorganizmusok kéntartalmú vegyületeket termelnek. A fehéres lepedék vagy a tartós rossz ízérzet szintén figyelmeztető jel lehet.

A tisztításhoz a szakértők elsősorban nyelvkaparó használatát javasolják.

Bár a fogkefe is alkalmas lehet erre a célra, annak sörtéi túl durvák lehetnek, és akár irritációt is okozhatnak. A fémkaparók tartósabbak, míg a műanyag eszközök idővel károsodhatnak, ezért rendszeres cseréjük ajánlott. A nyelv tisztítását naponta kétszer, a fogmosáshoz hasonlóan célszerű elvégezni, lehetőleg reggel és este. A mozdulat legyen óvatos és kíméletes: a túl erős nyomás sérülést okozhat. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a túlzásba vitt tisztítás akár a hasznos baktériumokat is eltávolíthatja, így a mértékletesség kulcsfontosságú. A megfelelő technika mellett az eszköz tisztán tartása is lényeges: használat után alaposan le kell öblíteni, és hagyni kell megszáradni. Emellett érdemes kerülni az alkoholtartalmú szájvizeket, mivel ezek felboríthatják a száj természetes egyensúlyát.