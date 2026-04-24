Beszakadt egy nyilvános WC padlója egy nő alatt, órákig fürdött a sz*rban

Egy nyilvános WC-hez köthető horrorbaleset miatt kellett kimenteni egy ausztrál turistát a Henbury Meteorites Conservation Reserve területén, miután a létesítmény szerkezete beszakadt alatta. A nő a WC használata közben zuhant a mélybe, ahol órákon át rekedt szennyvízben, segítség nélkül – írja a New York Post.

Beszakadt egy nyilvános WC padlója, horrorbalesetet szenvedett egy turista (illusztráció)

A Canberra felől érkező nő családjával utazott Közép-Ausztráliában, amikor megálltak a Henbury meteoritkrátereknél található természetvédelmi területen. A nő egy nyilvános WC-t használt éppen, amikor a rozsdás szerkezet hirtelen beszakadt alatta, és mintegy két méter mély szennyvízgödörbe zuhant.

A térségben nem volt térerő, ezért családja nem tudott azonnal segítséget hívni, hanem el kellett hajtaniuk a legközelebbi településre. A nő így körülbelül három órán át rekedt a nyilvános WC alatt.

A mentés végül egy arra járó dolgozó segítségével indult meg, aki 45 perces beavatkozás során bontotta meg a szerkezetet, majd kötelet eresztett le a gödörbe. A turistát végül egy 4x4-es jármű segítségével húzták ki a mélyből. A nő kisebb sérüléseket szenvedett, és rendkívül zaklatott állapotban szállították az Alice Springs-i kórházba további vizsgálatokra. A hatóságok lezárták a nyilvános WC-t, és vizsgálat indult az eset körülményeinek tisztázására.