Megszólaltak az oroszok a háborúról, vérfagyasztó, amit mondtak

Mindössze 19 másodperc, mégis ez minden idők egyik legfontosabb videója

Hamarosan bedőlhet Ursula von der Leyen hatalma? Európa a szakadék szélén áll

Egy volt amerikai katonai tanácsadó szerint az iráni helyzet nemcsak a Közel-Keletet, hanem Európa stabilitását is megrázhatja.
Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus következményei akár nyugat-európai kormányok bukásához is vezethetnek – jelentette ki Douglas Macgregor egy YouTube-csatornán.

Súlyos következményeket jósoltak Nyugat-Európának
„Az irániak egyértelművé tették, hogy megsemmisítik a Perzsa-öböl nyugati partvidékén található létesítmények jelentős részét – ez világszerte komoly aggodalmat kelt. Már most is komoly problémák vannak a gáz- és olajellátással. A nyugat-európai országok, amelyek a zöldenergiára álltak rá, rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Szerintem Európában már most rendkívüli állapot van, és hamarosan komoly változások jöhetnek – akár kormányokat is megbuktathatnak” – mondta.

A szakértő szerint a műtrágyagyártáshoz szükséges alapanyagok mintegy fele a Perzsa-öbölből érkezik, miközben Nyugaton már most jelentős gondok vannak az energiahordozók ellátásával. Példaként említette, hogy 

az Egyesült Királyságban akár két héten belül kifogyhat az üzemanyag és a gáz.

Két héttel ezelőtt Irán és az Egyesült Államok tűzszünetet jelentett be, majd tárgyalásokat tartottak Iszlámábádban, de ezek nem vezettek eredményre.

Az újabb találkozót szerdára tervezték, azonban Irán visszalépett a részvételtől. A Tasnim hírügynökség szerint Teherán úgy véli, hogy az egyeztetések időpocsékolást jelentenek, mert az Egyesült Államok akadályozza a mindkét fél számára elfogadható megállapodást.

Az IRNA beszámolója szerint a döntés hátterében az Hormuzi-szoros körüli blokád és az amerikai fél „túlzó és irreális” követelései állnak.

Kedden este Donald Trump bejelentette a tűzszünet meghosszabbítását Iránnal, ugyanakkor jelezte, hogy folytatják az iráni kikötők blokádját. Hozzátette: Pakisztán arra kérte az Egyesült Államokat, halassza el a csapásokat addig, amíg Teherán elő nem áll egy új tárgyalási javaslattal.

