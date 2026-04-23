Hamarosan bedőlhet Ursula von der Leyen hatalma? Európa a szakadék szélén áll

Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus következményei akár nyugat-európai kormányok bukásához is vezethetnek – jelentette ki Douglas Macgregor egy YouTube-csatornán.

Súlyos következményeket jósoltak Nyugat-Európának

„Az irániak egyértelművé tették, hogy megsemmisítik a Perzsa-öböl nyugati partvidékén található létesítmények jelentős részét – ez világszerte komoly aggodalmat kelt. Már most is komoly problémák vannak a gáz- és olajellátással. A nyugat-európai országok, amelyek a zöldenergiára álltak rá, rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Szerintem Európában már most rendkívüli állapot van, és hamarosan komoly változások jöhetnek – akár kormányokat is megbuktathatnak” – mondta.

A szakértő szerint a műtrágyagyártáshoz szükséges alapanyagok mintegy fele a Perzsa-öbölből érkezik, miközben Nyugaton már most jelentős gondok vannak az energiahordozók ellátásával. Példaként említette, hogy

az Egyesült Királyságban akár két héten belül kifogyhat az üzemanyag és a gáz.

Két héttel ezelőtt Irán és az Egyesült Államok tűzszünetet jelentett be, majd tárgyalásokat tartottak Iszlámábádban, de ezek nem vezettek eredményre.

Az újabb találkozót szerdára tervezték, azonban Irán visszalépett a részvételtől. A Tasnim hírügynökség szerint Teherán úgy véli, hogy az egyeztetések időpocsékolást jelentenek, mert az Egyesült Államok akadályozza a mindkét fél számára elfogadható megállapodást.

Az IRNA beszámolója szerint a döntés hátterében az Hormuzi-szoros körüli blokád és az amerikai fél „túlzó és irreális” követelései állnak.

Kedden este Donald Trump bejelentette a tűzszünet meghosszabbítását Iránnal, ugyanakkor jelezte, hogy folytatják az iráni kikötők blokádját. Hozzátette: Pakisztán arra kérte az Egyesült Államokat, halassza el a csapásokat addig, amíg Teherán elő nem áll egy új tárgyalási javaslattal.