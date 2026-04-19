Hatalmas robbanás rázta meg Amerikát – „járulékos veszteségnek” nevezte az áldozatokat a merénylő

Harminc éve rázta meg az Egyesült Államokat az oklahomai robbantás, amely máig a legsúlyosabb belföldi terrortámadások egyikének számít. Az 1995. április 19-i merénylet nemcsak életeket követelt, hanem alapjaiban változtatta meg azt is, ahogyan Amerika a terrorizmusra tekint.

Az oklahomai robbantás helyszíne 1995. április 20-án – Fotó: BOB DAEMMRICH / AFP

Mi történt az oklahomai robbantás napján?

1995. április 19-én reggel 9:02-kor hatalmas robbanás rázta meg Oklahoma City belvárosát: egy teherautóba rejtett pokolgép felrobbant az Alfred P. Murrah szövetségi épület előtt. A detonáció 168 ember életét oltotta ki, köztük 19 gyermekét, és több mint 800-an megsérültek. A robbanás ereje több száz épületben okozott károkat, és egész városrészeket bénított meg – írja az Oklahoma Historical Society. A támadás sokkolta az országot, a mentésben részt vevők pedig hamar szembesültek azzal, hogy a romok alatt rekedtek közül sokakat már nem lehet megmenteni. A tragédia helyszínén készült képek napokig uralták a híradásokat, miközben az egész ország a választ kereste: ki és miért követte el a merényletet?

Mentési munkálatok a tragédia után – Fotó: PAUL BUCK / AFP

Ki állt az Oklahoma City 1995-ös tragédiája mögött?

A kezdeti találgatásokkal ellentétben nem külföldi terroristák, hanem egy amerikai állampolgár, Timothy McVeigh állt a háttérben. A volt katona a öbölháború veteránja volt, aki egyre radikálisabb kormányellenes nézeteket vallott. McVeigh a támadást saját „háborújának” tekintette a szövetségi kormány ellen, és az áldozatokat cinikusan „járulékos veszteségnek” nevezte. Társaival, köztük Terry Nichols és Michael Fortier segítségével hajtotta végre a merényletet.

Az elkövető radikalizálódása hosszabb folyamat eredménye volt.

McVeigh hitt abban, hogy a kormány elnyomja az állampolgárokat, és korábbi események – például egy 1993-as, halálos áldozatokkal járó hatósági akció Texasban – tovább erősítették benne ezt a meggyőződést. A robbantás rávilágított arra is, hogy az amerikai hatóságok addig elsősorban külföldi fenyegetésekre figyeltek, miközben a belföldi szélsőségesség veszélye háttérbe szorult. A tragédia így nemcsak egy támadás volt, hanem egy súlyos figyelmeztetés is.