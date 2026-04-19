Hatalmas robbanás rázta meg Amerikát – „járulékos veszteségnek” nevezte az áldozatokat a merénylő

Harminc éve rázta meg az Egyesült Államokat az oklahomai robbantás, amely máig a legsúlyosabb belföldi terrortámadások egyikének számít. Az 1995. április 19-i merénylet nemcsak életeket követelt, hanem alapjaiban változtatta meg azt is, ahogyan Amerika a terrorizmusra tekint.
Mi történt az oklahomai robbantás napján?
1995. április 19-én reggel 9:02-kor hatalmas robbanás rázta meg Oklahoma City belvárosát: egy teherautóba rejtett pokolgép felrobbant az Alfred P. Murrah szövetségi épület előtt. A detonáció 168 ember életét oltotta ki, köztük 19 gyermekét, és több mint 800-an megsérültek. A robbanás ereje több száz épületben okozott károkat, és egész városrészeket bénított meg – írja az Oklahoma Historical Society. A támadás sokkolta az országot, a mentésben részt vevők pedig hamar szembesültek azzal, hogy a romok alatt rekedtek közül sokakat már nem lehet megmenteni. A tragédia helyszínén készült képek napokig uralták a híradásokat, miközben az egész ország a választ kereste: ki és miért követte el a merényletet?
Ki állt az Oklahoma City 1995-ös tragédiája mögött?
A kezdeti találgatásokkal ellentétben nem külföldi terroristák, hanem egy amerikai állampolgár, Timothy McVeigh állt a háttérben. A volt katona a öbölháború veteránja volt, aki egyre radikálisabb kormányellenes nézeteket vallott. McVeigh a támadást saját „háborújának” tekintette a szövetségi kormány ellen, és az áldozatokat cinikusan „járulékos veszteségnek” nevezte. Társaival, köztük Terry Nichols és Michael Fortier segítségével hajtotta végre a merényletet.
Az elkövető radikalizálódása hosszabb folyamat eredménye volt.
McVeigh hitt abban, hogy a kormány elnyomja az állampolgárokat, és korábbi események – például egy 1993-as, halálos áldozatokkal járó hatósági akció Texasban – tovább erősítették benne ezt a meggyőződést. A robbantás rávilágított arra is, hogy az amerikai hatóságok addig elsősorban külföldi fenyegetésekre figyeltek, miközben a belföldi szélsőségesség veszélye háttérbe szorult. A tragédia így nemcsak egy támadás volt, hanem egy súlyos figyelmeztetés is.
Milyen következményei voltak a merényletnek?
A merénylet után az Egyesült Államok megerősítette a belföldi terrorizmus elleni fellépést, és a hatóságok fokozott figyelmet fordítottak a szélsőséges csoportokra – írja a National Geographic.
A támadás ideiglenesen átrendezte a nemzetbiztonsági prioritásokat is – egészen a 2001. szeptember 11-ig, amikor ismét a nemzetközi terrorizmus került előtérbe.
A robbantás társadalmi hatása is jelentős volt: családok százai veszítették el hozzátartozóikat, gyerekek maradtak árván, és ezrek élete változott meg örökre.
Hatalmas robbanás rázta meg New Yorkot, így próbálták romba dönteni a World Trade Centert – videó
33 éve, 1993. február 26-án délben New York pénzügyi negyedét megrázta egy hatalmas robbanás a World Trade Center mélygarázsában.
Robbantás a metróban – 14 ember halt meg a szentpétervári véres terrortámadásban
2017. április 3-án sokkoló terrortámadás rázta meg Oroszország második legnagyobb városát, Szentpétervárt.