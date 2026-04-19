Oklahoma City

Hatalmas robbanás rázta meg Amerikát – „járulékos veszteségnek” nevezte az áldozatokat a merénylő

1995. április 19-én olyan támadás történt, amely örökre megváltoztatta az Egyesült Államokat. Az oklahomai robbantás máig a legsúlyosabb belföldi terrortámadások egyike.
Harminc éve rázta meg az Egyesült Államokat az oklahomai robbantás, amely máig a legsúlyosabb belföldi terrortámadások egyikének számít. Az 1995. április 19-i merénylet nemcsak életeket követelt, hanem alapjaiban változtatta meg azt is, ahogyan Amerika a terrorizmusra tekint.

Az oklahomai robbantás helyszíne 1995. április 20-án – Fotó: BOB DAEMMRICH / AFP

Mi történt az oklahomai robbantás napján?

1995. április 19-én reggel 9:02-kor hatalmas robbanás rázta meg Oklahoma City belvárosát: egy teherautóba rejtett pokolgép felrobbant az Alfred P. Murrah szövetségi épület előtt. A detonáció 168 ember életét oltotta ki, köztük 19 gyermekét, és több mint 800-an megsérültek. A robbanás ereje több száz épületben okozott károkat, és egész városrészeket bénított meg – írja az Oklahoma Historical Society. A támadás sokkolta az országot, a mentésben részt vevők pedig hamar szembesültek azzal, hogy a romok alatt rekedtek közül sokakat már nem lehet megmenteni. A tragédia helyszínén készült képek napokig uralták a híradásokat, miközben az egész ország a választ kereste: ki és miért követte el a merényletet?

Rescue workers (C) in a basket survey damages 20 April 1995 to the Albert P. Murrah Federal Building in Oklahoma City, one day after a fuel-and-fertilizer truck bomb exploded in front of the building. The blast, the worst terror attack on US soil, killed 168 people and injured more than 500. Timothy McVeigh, convicted on first-degree murder charges for the 19 April bombing was sentenced to death in 1997.
Mentési munkálatok a tragédia után – Fotó: PAUL BUCK / AFP

Ki állt az Oklahoma City 1995-ös tragédiája mögött?

A kezdeti találgatásokkal ellentétben nem külföldi terroristák, hanem egy amerikai állampolgár, Timothy McVeigh állt a háttérben. A volt katona a öbölháború veteránja volt, aki egyre radikálisabb kormányellenes nézeteket vallott. McVeigh a támadást saját „háborújának” tekintette a szövetségi kormány ellen, és az áldozatokat cinikusan „járulékos veszteségnek” nevezte. Társaival, köztük Terry Nichols és Michael Fortier segítségével hajtotta végre a merényletet.

Az elkövető radikalizálódása hosszabb folyamat eredménye volt.

McVeigh hitt abban, hogy a kormány elnyomja az állampolgárokat, és korábbi események – például egy 1993-as, halálos áldozatokkal járó hatósági akció Texasban – tovább erősítették benne ezt a meggyőződést. A robbantás rávilágított arra is, hogy az amerikai hatóságok addig elsősorban külföldi fenyegetésekre figyeltek, miközben a belföldi szélsőségesség veszélye háttérbe szorult. A tragédia így nemcsak egy támadás volt, hanem egy súlyos figyelmeztetés is.

A crowd gathers 19 April at memorial services on the site of the bombing of the Alfred P. Murrah federal building in Oklahoma City, Oklahoma, one year after the explosion. The blast killed 168 people and injured 850. The tree in the lower left is called the "Survivor Tree" because it survived the explosion.
Megemlékezés az oklahomai merénylet áldozataira egy évvel a tragédia után – Fotó: PAUL HELLSTERN / POOL

Milyen következményei voltak a merényletnek?

A merénylet után az Egyesült Államok megerősítette a belföldi terrorizmus elleni fellépést, és a hatóságok fokozott figyelmet fordítottak a szélsőséges csoportokra – írja a National Geographic.

A támadás ideiglenesen átrendezte a nemzetbiztonsági prioritásokat is – egészen a 2001. szeptember 11-ig, amikor ismét a nemzetközi terrorizmus került előtérbe.

A robbantás társadalmi hatása is jelentős volt: családok százai veszítették el hozzátartozóikat, gyerekek maradtak árván, és ezrek élete változott meg örökre.

