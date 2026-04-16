Perverz szemüvegnek csúfolják a Meta új kütyüjét – titokban nőket videóznak vele az utcán

A beszámolók szerint önjelölt „csajozó guruk” és influenszerek járják a városokat, szórakozóhelyeket és bevásárlóközpontokat, miközben titokban rögzítik az okosszemüvegükkel, ahogy idegen nőket szólítanak le. A felvételeken gyakran látható, hogy az érintettek zavarban vannak vagy egyértelműen visszautasítják a közeledést – ennek ellenére a videók vírusként terjednek. Nem véletlen, hogy a kütyü már megkapta a sokatmondó becenevet: „perverz szemüveg”, számolt be a New York Post.

A Meta okosszemüvegét sokan perverz szemüvegnek csúfolják a nőkkel szembeni visszaélések miatt – Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

Egy kanadai nő, Kassy Zanjani csak utólag szembesült azzal, hogy egy ártalmatlannak tűnő beszélgetést valójában rögzítettek. Egy barátja küldte el neki a videót, amely addigra már tízezres nézettséget ért el. Elmondása szerint sokkot kapott, amikor meglátta a felvételt, és komoly szorongást élt át. Úgy érzi, a videó célja egyértelműen a nők megalázása volt – pusztán a kattintásokért.

Titokban rögzítenek mindent az okosszemüvegek– még az intim pillanatokat is

A botrány azonban itt nem áll meg. Oknyomozó cikkek szerint a szemüvegek által rögzített felvételek között nemcsak utcai jelenetek szerepelnek, hanem egészen megdöbbentő tartalmak is.

A jelentések alapján előfordult, hogy a készülékek:

embereket rögzítettek mosdóhasználat közben

öltözködést vagy vetkőzést vettek fel

sőt, akár szexuális együttléteket is megörökítettek

Mindezt gyakran úgy, hogy az érintettek nem is tudtak róla.

Sokkoló részlet: idegenek nézik vissza a felvételeket

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a rögzített videók nem maradnak a felhasználóknál. A beszámolók szerint külsős munkatársak – például Afrikában dolgozó moderátorok – is hozzáférnek ezekhez a felvételekhez, mivel azokat mesterséges intelligencia fejlesztésére használják.

Egyes dolgozók szerint „mindent látnak”: nappalikat, privát beszélgetéseket, sőt meztelen testeket is. A felvételek olykor érzékeny adatokat – például bankkártyákat vagy személyes információkat – is tartalmaznak.

Jöhet a következő lépés? – ettől rettegnek a szakértők

Több mint 70 jogvédő szervezet figyelmeztetett arra, hogy a helyzet még sokkal rosszabbá válhat. Attól tartanak, hogy ha a Mark Zuckerberg vezette cég arcfelismerő technológiát is beépít a szemüvegbe, az teljesen új szintre emelheti a visszaéléseket. Ebben az esetben a felhasználók valós időben azonosíthatnák az utcán sétáló embereket, és akár személyes adataikat is megszerezhetnék – mindezt észrevétlenül.