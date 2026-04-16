Perverz szemüvegnek csúfolják a Meta új kütyüjét – titokban nőket videóznak vele az utcán

A beszámolók szerint önjelölt „csajozó guruk” és influenszerek járják a városokat, szórakozóhelyeket és bevásárlóközpontokat, miközben titokban rögzítik az okosszemüvegükkel, ahogy idegen nőket szólítanak le. A felvételeken gyakran látható, hogy az érintettek zavarban vannak vagy egyértelműen visszautasítják a közeledést – ennek ellenére a videók vírusként terjednek. Nem véletlen, hogy a kütyü már megkapta a sokatmondó becenevet: „perverz szemüveg”, számolt be a New York Post.
Egy kanadai nő, Kassy Zanjani csak utólag szembesült azzal, hogy egy ártalmatlannak tűnő beszélgetést valójában rögzítettek. Egy barátja küldte el neki a videót, amely addigra már tízezres nézettséget ért el. Elmondása szerint sokkot kapott, amikor meglátta a felvételt, és komoly szorongást élt át. Úgy érzi, a videó célja egyértelműen a nők megalázása volt – pusztán a kattintásokért.
Titokban rögzítenek mindent az okosszemüvegek– még az intim pillanatokat is
A botrány azonban itt nem áll meg. Oknyomozó cikkek szerint a szemüvegek által rögzített felvételek között nemcsak utcai jelenetek szerepelnek, hanem egészen megdöbbentő tartalmak is.
A jelentések alapján előfordult, hogy a készülékek:
- embereket rögzítettek mosdóhasználat közben
- öltözködést vagy vetkőzést vettek fel
- sőt, akár szexuális együttléteket is megörökítettek
Mindezt gyakran úgy, hogy az érintettek nem is tudtak róla.
Sokkoló részlet: idegenek nézik vissza a felvételeket
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a rögzített videók nem maradnak a felhasználóknál. A beszámolók szerint külsős munkatársak – például Afrikában dolgozó moderátorok – is hozzáférnek ezekhez a felvételekhez, mivel azokat mesterséges intelligencia fejlesztésére használják.
Egyes dolgozók szerint „mindent látnak”: nappalikat, privát beszélgetéseket, sőt meztelen testeket is. A felvételek olykor érzékeny adatokat – például bankkártyákat vagy személyes információkat – is tartalmaznak.
Jöhet a következő lépés? – ettől rettegnek a szakértők
Több mint 70 jogvédő szervezet figyelmeztetett arra, hogy a helyzet még sokkal rosszabbá válhat. Attól tartanak, hogy ha a Mark Zuckerberg vezette cég arcfelismerő technológiát is beépít a szemüvegbe, az teljesen új szintre emelheti a visszaéléseket. Ebben az esetben a felhasználók valós időben azonosíthatnák az utcán sétáló embereket, és akár személyes adataikat is megszerezhetnék – mindezt észrevétlenül.
A Meta szerint jelenleg nem kínálnak ilyen arcfelismerő funkciót, és ha valaha bevezetnék, azt „körültekintően” tennék. Arra is hivatkoznak, hogy a szemüvegen egy LED jelzi, ha felvétel készül. A kritikusok azonban gyorsan rámutattak: ezt a kis fényt könnyen le lehet ragasztani, így gyakorlatilag bárki észrevétlenül filmezhet.
Egy határ, amit nem szabadna átlépni
Jogvédők szerint a technológia veszélyes irányba halad. Úgy vélik, ha a fejlődés így folytatódik, az emberek elveszíthetik azt az alapvető érzést, hogy szabadon és anonim módon mozoghatnak a nyilvános terekben. A kérdés már nem az, hogy visszaélnek-e a technológiával – hanem az, hogy meddig hagyják ezt.
Megrázó történet látott napvilágot az Egyesült Államokban. Egy sikeres, családos, tapasztalt informatikus Meta mesterséges intelligenciával felszerelt Ray-Ban okosszemüveget vásárolt, majd néhány hónap alatt teljesen elszakadt a valóságtól. A férfi a sivatagban bolyongott éjszakánként, mert meg volt győződve arról, hogy földönkívüliek fogják elrabolni.
Vérlázító funkció jöhet a Meta okosszemüvegeibe.