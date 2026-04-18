Gyorsan merül az okostelefonja? Egy egyszerű trükk segíthet

Gyakran az is megfigyelhető, hogy az eszköz gyorsabban merül a megszokottnál, még visszafogott használat mellett is. Az okostelefon ilyenkor általában nem hibásodik meg, hanem a rendszer számolja rosszul a tényleges töltöttséget – írja a Bild.
Az okostelefon akkumulátorának kalibrálása
A modern akkumulátorok működése során a szoftver csak becsléseket készít a töltöttségről, ami idővel pontatlanná válhat. Ez különösen akkor fordul elő, ha a készüléket gyakran csak részlegesen töltik fel, így a rendszer „elveszíti a fonalat”. A kalibrálás célja, hogy a töltöttséget figyelő rendszer újra pontos adatokat kapjon és helyesen működjön.
A kalibrálás lépései:
- Töltse fel az akkumulátort teljesen, egészen 100%-ig.
- Használja a készüléket addig, amíg magától ki nem kapcsol.
- Ha újra bekapcsol, hagyja ismét teljesen lemerülni.
- Kikapcsolt állapotban töltse fel újra 100%-ra.
- Kapcsolja be, és ha nem 100%-ot mutat, töltse tovább.
- Indítsa újra a készüléket még egyszer.
Fontos azonban, hogy ezt az eljárást csak ritkán alkalmazza, mert a gyakori teljes lemerítés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
A telefon gyors merülésének több oka is lehet
Az okostelefonok gyors merülése mögött gyakran nem hardveres hiba áll, hanem szoftveres folyamatok és háttérben futó alkalmazások, amelyek folyamatosan terhelik a készüléket. A jelenséget tovább ronthatja a gyenge térerő, a rendszerfrissítések utáni megnövekedett erőforrásigény, valamint az akkumulátor természetes elhasználódása, így több tényező együtt okozza a problémát.
