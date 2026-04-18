Rendkívüli

Hihetetlen! Elvitték az Ötöslottó rekordösszegű főnyereményét

Durva

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

okostelefon

Gyorsan merül az okostelefonja? Egy egyszerű trükk segíthet

Előfordult már, hogy a telefonja váratlanul kikapcsolt, miközben még volt benne töltés? Sok okostelefon esetében a kijelzett akkumulátorszint pontatlanná válhat, különösen hosszabb használat után.
Gyakran az is megfigyelhető, hogy az eszköz gyorsabban merül a megszokottnál, még visszafogott használat mellett is. Az okostelefon ilyenkor általában nem hibásodik meg, hanem a rendszer számolja rosszul a tényleges töltöttséget írja a Bild.

Nem pontos az okostelefonja töltöttségi szintje? Kalibrálja
Az okostelefon akkumulátorának kalibrálása

A modern akkumulátorok működése során a szoftver csak becsléseket készít a töltöttségről, ami idővel pontatlanná válhat. Ez különösen akkor fordul elő, ha a készüléket gyakran csak részlegesen töltik fel, így a rendszer „elveszíti a fonalat”. A kalibrálás célja, hogy a töltöttséget figyelő rendszer újra pontos adatokat kapjon és helyesen működjön.

A kalibrálás lépései:

  1. Töltse fel az akkumulátort teljesen, egészen 100%-ig.
  2. Használja a készüléket addig, amíg magától ki nem kapcsol.
  3. Ha újra bekapcsol, hagyja ismét teljesen lemerülni.
  4. Kikapcsolt állapotban töltse fel újra 100%-ra.
  5. Kapcsolja be, és ha nem 100%-ot mutat, töltse tovább.
  6. Indítsa újra a készüléket még egyszer.

Fontos azonban, hogy ezt az eljárást csak ritkán alkalmazza, mert a gyakori teljes lemerítés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

A telefon gyors merülésének több oka is lehet

Az okostelefonok gyors merülése mögött gyakran nem hardveres hiba áll, hanem szoftveres folyamatok és háttérben futó alkalmazások, amelyek folyamatosan terhelik a készüléket.  A jelenséget tovább ronthatja a gyenge térerő, a rendszerfrissítések utáni megnövekedett erőforrásigény, valamint az akkumulátor természetes elhasználódása, így több tényező együtt okozza a problémát.

 

Mi áll az okostelefon-függőség hátterében?

Egy friss magyar kutatás szerint az okostelefon-függőség hátterében nem elsősorban a személyiség áll, hanem a gyenge önkontroll és a kimaradástól való félelem. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy a túlzott, főként passzív tartalomfogyasztás ronthatja a koncentrációt, de egyéb negatív hatásokra is felhívja a figyelmet, amiről korábbi cikkünkben olvashat.

 

 

