Ezt nem láttuk jönni: a britek bevallották, hogyan döntenek Ukrajna sorsáról

Olajszennyezés bénította meg Európa egyik legfontosabb kikötőjét

Olajszennyezés miatt teljesen leállt a hajóforgalom az antwerpeni kikötőben. Az olajszennyezés egy konténerszállító hajó üzemanyag-feltöltése közben keletkezett, és jelentős mennyiségű szennyező anyag jutott a Scheldt folyóba, valamint a kikötő medencéjébe.
2026. április 10-én jelentették be, hogy a szennyezés csütörtök este történt az MSC Denmark VI nevű konténerszállító hajó üzemanyag-feltöltése közben. Az olajszennyezés miatt a belga kikötői hatóság minden hajómozgást felfüggesztett, így jelenleg sem hajó nem hagyhatja el a kikötőt, sem újabb nem érkezhet be. A hatóság repülőgépet is bevetett a szennyezés kiterjedésének felmérésére.

Olajszennyezés miatt leállt a hajóforgalom az antwerpeni kikötőben - An MSC operated container ship is docked in a harbour basin in Europe's second-largest port of Antwerp, northern Belgium, where shipping is largely halted following an oil spill at one of its docks, on April 10, 2026. A port statement said the spill occurred during a "bunkering operation", the process of filling a ship with fuel, in the Deurganck Dock and was "causing significant disruption" to shipping. Deurganck is one of the port's most important container docks, used by some of the largest ships in the world to load and unload goods. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Hajóforgalom korlátozás – Jelentős a kár, egyelőre nincs időpont az újraindulásra

A kikötői hatóság közlése szerint a szivárgást sikerült megfékezni, de a károk mértéke jelentős. Egyelőre nem tudni, meddig tart a forgalom teljes leállása, miközben a hatóságok igyekeznek a működési és környezeti károkat is a lehető legkisebbre csökkenteni.

Olajszennyezés az antwerpeni kikötőben

A közlés szerint fennáll a veszélye annak is, hogy a közeli védett természeti területek károsodnak. A kikötői hatóság hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ökológiai következményeket mérsékeljék.

Európa egyik legfontosabb kikötőjét érinti az incidens

Az antwerpeni kikötő Európa második legnagyobb tengeri kikötője, évente nagyjából 290 millió tonna árut kezel, és több mint 800 célállomással áll kapcsolatban világszerte. A kikötőben egy átlagos napon 60–80 hajó fordul meg, ezért a mostani leállás gazdasági szempontból is jelentős fennakadást okozhat.

