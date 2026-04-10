Olajszennyezés bénította meg Európa egyik legfontosabb kikötőjét

2026. április 10-én jelentették be, hogy a szennyezés csütörtök este történt az MSC Denmark VI nevű konténerszállító hajó üzemanyag-feltöltése közben. Az olajszennyezés miatt a belga kikötői hatóság minden hajómozgást felfüggesztett, így jelenleg sem hajó nem hagyhatja el a kikötőt, sem újabb nem érkezhet be. A hatóság repülőgépet is bevetett a szennyezés kiterjedésének felmérésére.

Olajszennyezés miatt leállt a hajóforgalom az antwerpeni kikötőben

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Hajóforgalom korlátozás – Jelentős a kár, egyelőre nincs időpont az újraindulásra

A kikötői hatóság közlése szerint a szivárgást sikerült megfékezni, de a károk mértéke jelentős. Egyelőre nem tudni, meddig tart a forgalom teljes leállása, miközben a hatóságok igyekeznek a működési és környezeti károkat is a lehető legkisebbre csökkenteni.

Olajszennyezés az antwerpeni kikötőben

A közlés szerint fennáll a veszélye annak is, hogy a közeli védett természeti területek károsodnak. A kikötői hatóság hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ökológiai következményeket mérsékeljék.

Európa egyik legfontosabb kikötőjét érinti az incidens

Az antwerpeni kikötő Európa második legnagyobb tengeri kikötője, évente nagyjából 290 millió tonna árut kezel, és több mint 800 célállomással áll kapcsolatban világszerte. A kikötőben egy átlagos napon 60–80 hajó fordul meg, ezért a mostani leállás gazdasági szempontból is jelentős fennakadást okozhat.