Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Igaz a legenda? Felfoghatatlan tengeri szörnyre bukkantak

olivia wilde

Mi történt Olivia Wilde arcával? Egy videó után mindenki erről beszél

Egy vörös szőnyeges interjúból kivágott rövid videó pillanatok alatt bejárta az internetet. Olivia Wilde megjelenése sokak szerint megváltozott, és azóta mindenki próbálja kitalálni, mi történhetett.
olivia wildearcvideó

A San Franciscó-i filmfesztiválon készült felvétel után hirtelen Olivia Wilde lett a közösségi média egyik legfelkapottabb témája. A több mint tízmilliós nézettséget hozó klipben a színésznő a sajtónak nyilatkozik, de a kommentelők nagy része nem a mondanivalójára figyelt, hanem az arcára – írja a Daily Mail.

Olivia Wilde megjelenése egy rossz szögből készült videó miatt került a figyelem középpontjába
Volt, aki szerint „túl soványnak” tűnt, mások a tekintetét találták furcsának, és gyorsan beindultak a szokásos hollywoodi találgatások: plasztika, fogyókúra, gyógyszerek.

Mi történt valójában Olivia Wilde arcával?

A Olivia Wilde körüli pánik azonban könnyen lehet, hogy teljesen felesleges. Többen rámutattak: a videó egyszerűen rossz szögből, telefonnal készült.

A mai mobilkamerák – főleg közelről – simán eltorzítják az arcot. A szemek nagyobbnak látszanak, a homlok szélesebbnek, az áll keskenyebbnek. Ehhez jön még a rendezvények kemény, felülről érkező fénye, ami minden apró árnyékot kiemel.

Ráadásul a neten keringő összehasonlítások sem fair játék: sokszor évekkel ezelőtti, profi fotókat raknak egymás mellé friss, rossz pillanatban elkapott videóképekkel.

 

