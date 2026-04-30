Mi történt Olivia Wilde arcával? Egy videó után mindenki erről beszél

A San Franciscó-i filmfesztiválon készült felvétel után hirtelen Olivia Wilde lett a közösségi média egyik legfelkapottabb témája. A több mint tízmilliós nézettséget hozó klipben a színésznő a sajtónak nyilatkozik, de a kommentelők nagy része nem a mondanivalójára figyelt, hanem az arcára – írja a Daily Mail.

Fotó: X

Volt, aki szerint „túl soványnak” tűnt, mások a tekintetét találták furcsának, és gyorsan beindultak a szokásos hollywoodi találgatások: plasztika, fogyókúra, gyógyszerek.

Mi történt valójában Olivia Wilde arcával?

A Olivia Wilde körüli pánik azonban könnyen lehet, hogy teljesen felesleges. Többen rámutattak: a videó egyszerűen rossz szögből, telefonnal készült.

A mai mobilkamerák – főleg közelről – simán eltorzítják az arcot. A szemek nagyobbnak látszanak, a homlok szélesebbnek, az áll keskenyebbnek. Ehhez jön még a rendezvények kemény, felülről érkező fénye, ami minden apró árnyékot kiemel.

Ráadásul a neten keringő összehasonlítások sem fair játék: sokszor évekkel ezelőtti, profi fotókat raknak egymás mellé friss, rossz pillanatban elkapott videóképekkel.