Így verhetik át egyetlen kattintással – ezt nézze meg rendelés előtt

Az online vásárlás mára a mindennapok részévé vált, azonban az internetes vásárlás veszélyei sokakat érintenek. A hamis webáruházak, az online csalás különböző formái és a megbízhatatlan eladók komoly anyagi károkat okozhatnak. A biztonságos online vásárlás ezért nemcsak kényelmi kérdés, hanem tudatosságot is igényel - tájékoztat a Bild.

Hogyan vásároljunk biztonságosan online?

Mindig ellenőrizze a webáruház adatait (impresszum, céginformációk).

Válasszon biztonságos fizetési módot (pl. PayPal, utánvét).

Kerülje az előre utalást ismeretlen eladóknak.

Használjon erős, egyedi jelszavakat.

Nézzen utána az értékeléseknek és véleményeknek.

Ellenőrizze a webcím helyességét.

Ne dőljön be a túl olcsó ajánlatoknak.

Használjon vírusvédelmet és frissített eszközöket.

Hogyan ismerhető fel egy hamis webáruház?

A hamis webáruházak gyakran első ránézésre is gyanúsak, ha tudja, mit kell figyelni. Hiányos vagy teljesen hiányzó impresszum, furcsa megfogalmazású szövegek, irreálisan alacsony árak és kizárólag előre utalásos fizetés mind figyelmeztető jelek. Emellett gyakori trükk a megtévesztő URL is, amely csak minimálisan tér el egy ismert oldal címétől.

Mit tegyünk, ha online csalás áldozatai lettünk? Ha online csalás áldozatává válik, a legfontosabb a gyors reagálás. Azonnal lépjen kapcsolatba a bankjával, és próbálja meg visszahívni a tranzakciót. Gyűjtsön minden bizonyítékot – képernyőképeket, e-maileket, visszaigazolásokat – majd tegyen feljelentést a rendőrségen. Érdemes a fogyasztóvédelemhez is fordulni, mert sok esetben tudnak segítséget nyújtani.

Hogyan ellenőrizzük egy webshop megbízhatóságát?

Egy webshop megbízhatóságát több módon is ellenőrizheti. Keressen rá a bolt nevére, olvasson vásárlói véleményeket, és ellenőrizze, rendelkezik-e hiteles tanúsítvánnyal. A megbízható webáruház mindig átlátható feltételeket kínál, többféle fizetési lehetőséget biztosít, és elérhető ügyfélszolgálattal rendelkezik.