Megtalálja 30 másodperc alatt? Csak a legélesebb szeműek szúrják ki a macskát a képen

Egy optikai illúzió tartja lázban a közösségi médiát: egy hűtőszekrényben elrejtőzött macskát kell kiszúrni a Redditen terjedő képen. A FindTheSniper nevű fórumon megosztott fotó pillanatok alatt felkeltette a felhasználók figyelmét. A tulajdonos elmondása szerint majdnem becsukta az ajtót, mielőtt észrevette volna a besurranó cicát – írja a Daily Mail.

Optikai illúzió a hűtőben: ön kiszúrja a rejtőzködő macskát?

Egy Reddit-felhasználó szerint az állat észrevétlenül ugrott be a hűtőbe, miközben nem figyelt oda. A polcok tele voltak eperrel, tojással, zellerrel és alkoholos italokkal, így a kis fekete macska könnyen beleolvadt a környezetbe. A feladványt segítő tippek szerint a cicát a legalsó polcon kell keresni, egy fehér elviteles doboz tetején, ahol csak a farka látszik. A játékosoknak a sötét színű állat és a részletek közé rejtett forma felismerése okozza a legnagyobb kihívást.

Az ilyen optikai illúziók és vizuális rejtvények nemcsak szórakoztatnak, hanem az agyat is megdolgoztatják: javítják a megfigyelőképességet, a koncentrációt és a részletekre való odafigyelést. Nem véletlen, hogy az ilyen feladványok vírusként terjednek az interneten.