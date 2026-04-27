Rendkívüli

Jó nagy slamasztikában van Zelenszkij – jelentős változások jöhetnek Ukrajnában

Merénylet

Trump megszólalt a támadójáról: döbbenetes, mit mondott

optikai illúzió

Megtalálja 30 másodperc alatt? Csak a legélesebb szeműek szúrják ki a macskát a képen

A közösségi médiában futótűzként terjedő fotó alaposan megdolgoztatja a szemeket. Az optikai illúzió tárgya egy hűtőszekrényben elrejtőzött macska, amelyet sokan hiába keresnek.
Egy optikai illúzió tartja lázban a közösségi médiát: egy hűtőszekrényben elrejtőzött macskát kell kiszúrni a Redditen terjedő képen. A FindTheSniper nevű fórumon megosztott fotó pillanatok alatt felkeltette a felhasználók figyelmét. A tulajdonos elmondása szerint majdnem becsukta az ajtót, mielőtt észrevette volna a besurranó cicát – írja a Daily Mail.

A közösségi médiában futótűzként terjedő optikai illúzió sokakat megtévesztett – Fotó: Unsplash

Optikai illúzió a hűtőben: ön kiszúrja a rejtőzködő macskát?

Egy Reddit-felhasználó szerint az állat észrevétlenül ugrott be a hűtőbe, miközben nem figyelt oda. A polcok tele voltak eperrel, tojással, zellerrel és alkoholos italokkal, így a kis fekete macska könnyen beleolvadt a környezetbe. A feladványt segítő tippek szerint a cicát a legalsó polcon kell keresni, egy fehér elviteles doboz tetején, ahol csak a farka látszik. A játékosoknak a sötét színű állat és a részletek közé rejtett forma felismerése okozza a legnagyobb kihívást.

Az ilyen optikai illúziók és vizuális rejtvények nemcsak szórakoztatnak, hanem az agyat is megdolgoztatják: javítják a megfigyelőképességet, a koncentrációt és a részletekre való odafigyelést. Nem véletlen, hogy az ilyen feladványok vírusként terjednek az interneten.

Almost closed the fridge with my cat in it lol
by u/Silasea in FindTheSniper

Ettől az optikai illúziótól kikészülhet az agyunk

Az emberi agy csodálatos és egyben megtévesztő szerkezet, amely folyamatosan értelmezi a körülöttünk lévő világot. Ugyanakkor ez az értelmezési folyamat nem mindig tükrözi a valóságot, és éppen ez teszi az optikai illúzió jelenségét olyan lenyűgözővé. A tudósok évtizedek óta kutatják, hogyan és miért látunk olyasmit, ami valójában nincs ott, vagy éppen fordítva – miért nem vesszük észre azt, ami közvetlenül előttünk van.

 

Megőrjítette az internetet ez az optikai illúzió – Ön mit lát rajta?

Újabb képre kattant rá az internet, amely percek alatt vitát robbantott ki a közösségi oldalakon. Az optikai illúzió sokak szerint rózsaszín, csorgó masszát ábrázol, mások viszont esküsznek rá, hogy teljesen egyértelműen villákat látnak rajta.

 

 

