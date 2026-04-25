Két évig hiába várták – aztán hirtelen megjelent az orangután – videó

A kritikusan veszélyeztetett szumátrai orangután egy fiatal hím példánya használta a hidat Észak-Szumátrán, a Pakpak Bharat térségében. A hidat még 2024-ben építették a Lagan–Pagindar út fölé, amely fontos közlekedési útvonal a helyiek számára, ugyanakkor súlyos akadályt jelentett az erdőben élő állatoknak – írja a The Guardian.

A szumátrai orangután veszélyeztetett faj

Hidat építettek az orángutánoknak

A szakemberek szerint a természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlenné vált a vadon élő állatok számára, ezért döntöttek a lombkoronaszintben kialakított átjáró mellett. A projekt célja az volt, hogy összekössék a korábban kettészakított élőhelyeket.

A környéken élő mintegy 350 orangután számára az út komoly veszélyt jelentett, mivel két különálló csoportra szakította őket. Az egyik populáció a Siranggas vadrezervátumban, a másik a Sikulaping védett erdőben él.

A szakértők attól tartottak, hogy a hosszú távú elszigeteltség genetikai problémákhoz és akár a faj helyi kihalásához vezethet.

A hidat az elmúlt években több állatfaj is használni kezdte, például mókusok, makákók és gibbonok, az orangutánok azonban sokáig elkerülték. Most azonban megtört a jég: a felvételen látható, ahogy a fiatal hím óvatosan rálép a hídra, majd félúton megáll, lenéz az alatta húzódó útra, végül folytatja útját az erdő másik része felé.

A Sumatran orangutan has been filmed using a canopy bridge in Indonesia, in what conservationists say is a world first for the species.



A szakemberek szerint ez az első alkalom, hogy szumátrai orangutánt sikerült kamerával rögzíteni, amint ilyen típusú átkelőt használ. Ez komoly reményt ad arra, hogy a hasonló megoldások segíthetnek a faj túlélésében.

A világon mindössze három orangutánfaj él, és teljes vadon élő állományuk Délkelet-Ázsiára korlátozódik. A szumátrai orangutánok különösen veszélyeztetettek: becslések szerint alig 14 ezer példány maradt belőlük.

