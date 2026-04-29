Egy orángután olyat tett, amire senki sem számított – videó

Egy orángután először kelt át egy közúton ember által épített lombkorona-híd segítségével – Fotó: HANDOUT / SUMATRAN ORANGUTAN SOCIETY (SOS)

Orángután: történelmi átkelés lombkorona-hídon Szumátrán

Egy fiatal szumátrai orángután először használt mesterséges lombkorona-hidat egy közút átszelésére Indonéziában – közölték természetvédők. A jelenetet mozgásérzékelős kamera rögzítette, amelyen látszik, ahogy az állat óvatosan kilép az erdőből, megfog egy kötelet, majd átkel az út felett. Az orángután félúton megállt, lenézett a forgalmas útra, majd folytatta útját.

A Sumatran Orangutan Society szerint ez az első dokumentált eset, amikor egy kritikusan veszélyeztetett faj közúti átkeléshez használ lombkorona-hidat.

A híd a Lagan–Pagindar úton épült a Pakpak Bharat körzetben, amely falvakat köt össze iskolákkal és egészségügyi ellátással, ugyanakkor kettévágja az orángutánok élőhelyét. Körülbelül 350 egyed él két elszigetelt erdőterületen: a Siranggas Vadvédelmi Rezervátumban és a Sikulaping Védett Erdőben.

A természetvédők öt hidat telepítettek, kameracsapdákkal figyelve a használatukat. Korábban már kisebb állatok – például mókusok, majmok és gibbonok – is átkeltek rajtuk. Az orángutánok azonban sokkal óvatosabbak: hosszasan figyelik és tesztelik a szerkezeteket, mielőtt átkelnének. A mostani átkelésre két év várakozás után került sor.

A természetvédők hangsúlyozzák: az élőhelyek feldarabolódása komoly veszélyt jelent az orángutánokra, mivel elszigetelődéshez és genetikai gyengüléshez vezethet. A populációk összekapcsolása ezért kulcsfontosságú a túlélésükhöz.

A vadonban ma kevesebb mint 14 000 szumátrai orángután él, és további veszélyeztetett alfajok is csak kis számban maradtak fenn Indonéziában. A szakemberek remélik, hogy az első sikeres átkelést további egyedek követik majd.