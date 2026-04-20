Az Európai Unió (EU) Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelének blokkolása akkor is folytatódik, ha Orbán Viktor magyar miniszterelnök visszavonja a vétót – véli Alekszandr Csepa, az Állami Duma képviselője a Lenta hírforrásai szerint.

Csepa szerint az Európai Unió hiába állítja, hogy hitelt nyújtana Ukrajnának, a valóságban nem tudnák megtenni.

„Ha egyáltalán nyújtanak valamit, azt nem lehet tudni, mennyi lesz. Ezenkívül vannak még olyan országok is, amelyek kifejezik majd az álláspontjukat ebben a kérdésben. Bulgáriában véget értek a választások, és Bulgária álláspontja nem teljesen egyezik az Európai Unióéval ebben a kérdésben és az Oroszországból érkező energiahordozók szállítását illetően. Ezért úgy gondolom, hogy a blokkolás folytatódni fog” – fogalmazott Csepa.

Orbán Viktor bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Orbán Viktor vasárnap közösségi oldalán jelentette be: Ukrajna akár már hétfőn helyre tudná állítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.

A leköszönő miniszterelnök leszögezte, Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz.

„Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget” – mutatott rá.