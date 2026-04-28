Meglepő, mi lassíthatja az öregedést – egy apró változtatás is számít

Az öregedés elkerülhetetlen folyamat, de sokakat foglalkoztat, hogyan lehet azt egészségesen és lassabban megélni. A szakértők szerint nemcsak a genetika számít: az is lényeges, mit teszünk a tányérunkra – írja a Focus.

Hogyan lassítható az öregedés táplálkozással?

Az öregedés hátterének megértéséhez egészen a sejtekig kell „leásni”. A kromoszómák végén található telomerek védik az örökítőanyagot, ám minden sejtosztódás során egyre rövidebbek lesznek. Szakértők szerint ez idővel a sejtek működésének romlásához és a regeneráció lassulásához vezethet. Fontos azonban, hogy az öregedés nem egyetlen tényezőn múlik: a folyamatban több mechanizmus is szerepet játszik, például a DNS-károsodás vagy az őssejtek kimerülése.

Mely ételek gyorsítják és melyek lassíthatják az öregedést?

A szakértők egyértelműen a túlzott cukorfogyasztás és a feldolgozott élelmiszerek visszaszorítását javasolják. Ezek lebontása során úgynevezett szabad gyökök keletkeznek, amelyek károsíthatják a sejteket, és gyulladásokat indíthatnak el a szervezetben.

Ezzel szemben az antioxidánsokban gazdag ételek – például a bogyós gyümölcsök, zöldségek és gyümölcsök – segíthetnek semlegesíteni ezeket a káros hatásokat.

A mindennapokban gyakran fogyasztott italok, mint a kávé vagy a zöld tea, szintén hozzájárulhatnak ehhez.

Segíthet a mediterrán étrend az öregedés lassításában?

Az öregedés lassításával kapcsolatban gyakran szóba kerül a mediterrán étrend, amely elsősorban növényi alapú, és sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint hüvelyest tartalmaz, azonban kevés húst. Ennek az étrendnek a kedvező hatásait több kutatás is alátámasztja, még ha a sejtszintű folyamatokra – például a telomerek hosszára – gyakorolt pontos hatás nem is teljesen tisztázott. A szakértők abban egyetértenek: a kiegyensúlyozott étrend önmagában nem csodaszer, de a rendszeres mozgással és tudatos életmóddal együtt jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy idősebb korban is megőrizzük egészségünket.