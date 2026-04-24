Nagy bejelentés érkezett: újabb állatkertbe kerülnek pandák

Újabb lépést tett Kína a nemzetközi együttműködés erősítése felé egy különleges bejelentéssel. Az óriáspandák ismét az Egyesült Államokba kerülnek, ami egy hosszú távú természetvédelmi program része.
Az óriáspandák visszatérése Atlantába újra reflektorfénybe helyezi a Kína és az Egyesült Államok közötti úgynevezett pandadiplomáciát. A kínai hatóságok két példányt küldenek az atlantai állatkertbe egy tízéves együttműködés keretében – tájékoztat az AP News.

Az óriáspandák gondozása nemzetközi együttműködésben valósul meg - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

Óriáspandák érkeznek egy évtizedes megállapodás részeként

A Kínai Vadvédelmi Szövetség közlése szerint a hím Ping Ping és a nőstény Fu Shuang a csengdui tenyésztési központból érkezik. Az állatok egy olyan megállapodás keretében kerülnek az Egyesült Államokba, amelyet még tavaly írtak alá a felek.

Az atlantai állatkert jelenleg is dolgozik a pandák fogadásához szükséges környezet kialakításán. A cél egy biztonságosabb és kényelmesebb élőhely biztosítása, amely megfelel a faj speciális igényeinek. A munkálatokhoz kínai szakértők is segítséget nyújtanak.

A bejelentés időzítése sem véletlen: néhány héttel megelőzi Donald Trump tervezett pekingi látogatását, ahol várhatóan Hszi Csin-pinggel is tárgyal majd. A pandák küldése a két ország közötti kapcsolatok egyik szimbolikus eleme.

A Zoo Atlanta közleményben jelezte, hogy megtiszteltetésként tekint a feladatra, és örömmel vállalja a pandák gondozását. Az intézmény hosszú távú együttműködésben gondolkodik a kínai féllel.

Könnyek között búcsúztatták az óriáspanda-ikreket – megható videó

A tokiói Ueno Állatkertben vasárnap tömegek gyűltek össze egy érzelmes búcsú miatt, amely túlmutatott egy egyszerű állatkerti eseményen. A pandaikrek hazatérése Kínába nemcsak az állatkert életében jelent fordulópontot, hanem a romló japán–kínai kapcsolatokra is rávilágít. A háttérben diplomáciai feszültségek, politikai üzenetek és évtizedes hagyományok fonódnak össze.

Szerelem első harapásra? Elolvad a szíve, ha meglátja ezt a két udvarló pandát!

Különleges jelenet zajlott le a washingtoni Smithsonian Nemzeti Állatkertben. Az óriáspandák, Bao Li és Qing Bao látványosan érdeklődni kezdett egymás iránt – a gondozók reményei szerint ez a gyengéd viselkedés előjele lehet egy jövőbeni párosodásnak, és akár pandabébik is születhetnek.

 

 

