Nagy bejelentés érkezett: újabb állatkertbe kerülnek pandák

Az óriáspandák visszatérése Atlantába újra reflektorfénybe helyezi a Kína és az Egyesült Államok közötti úgynevezett pandadiplomáciát. A kínai hatóságok két példányt küldenek az atlantai állatkertbe egy tízéves együttműködés keretében – tájékoztat az AP News.

Óriáspandák érkeznek egy évtizedes megállapodás részeként

A Kínai Vadvédelmi Szövetség közlése szerint a hím Ping Ping és a nőstény Fu Shuang a csengdui tenyésztési központból érkezik. Az állatok egy olyan megállapodás keretében kerülnek az Egyesült Államokba, amelyet még tavaly írtak alá a felek.

Az atlantai állatkert jelenleg is dolgozik a pandák fogadásához szükséges környezet kialakításán. A cél egy biztonságosabb és kényelmesebb élőhely biztosítása, amely megfelel a faj speciális igényeinek. A munkálatokhoz kínai szakértők is segítséget nyújtanak.

A bejelentés időzítése sem véletlen: néhány héttel megelőzi Donald Trump tervezett pekingi látogatását, ahol várhatóan Hszi Csin-pinggel is tárgyal majd. A pandák küldése a két ország közötti kapcsolatok egyik szimbolikus eleme.