külügyminisztérium

Bekérette a moszkvai német nagykövetet az orosz külügyminisztérium

Bekérette az orosz külügyminisztérium Alexander Lambsdorff moszkvai német nagykövetet hétfőn, és tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Roderich Kiesewetter, a Bundestag képviselője Kijevben találkozott Ahmed Zakajevvel, a Csecsen Köztársaság Icskeria nevű szervezet vezetőjével.
"A nagykövetnek határozott tiltakozást jelentettek be a nemrégiben Kijevben, (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) rezsimjének támogatásával megtartott találkozó miatt Roderich Kiesewetter, a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) párt képviselője, a Bundestag tagja és a parlament nemzetközi ügyekért felelős bizottságának tagja és Ahmed Zakajev, az Oroszországban betiltott +Csecsen Köztársaság Icskerija+ terrorszervezet vezetője között, aki nemzetközi körözés alatt áll" - írta közleményében az orosz diplomáciai tárca.

A minisztérium szerint Oroszország arra figyelmeztette Németországot, hogy a hatalom képviselőinek találkozói terrorszervezetek vezetőivel károsak, és Moszkva az ellene irányuló ellenséges lépésekre megfelelő válasz fog adni.
 

 

