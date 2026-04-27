"A nagykövetnek határozott tiltakozást jelentettek be a nemrégiben Kijevben, (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) rezsimjének támogatásával megtartott találkozó miatt Roderich Kiesewetter, a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) párt képviselője, a Bundestag tagja és a parlament nemzetközi ügyekért felelős bizottságának tagja és Ahmed Zakajev, az Oroszországban betiltott +Csecsen Köztársaság Icskerija+ terrorszervezet vezetője között, aki nemzetközi körözés alatt áll" - írta közleményében az orosz diplomáciai tárca.

A minisztérium szerint Oroszország arra figyelmeztette Németországot, hogy a hatalom képviselőinek találkozói terrorszervezetek vezetőivel károsak, és Moszkva az ellene irányuló ellenséges lépésekre megfelelő válasz fog adni.

