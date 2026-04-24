Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Oroszország szerint ez a csomag egy több mint száz intézkedésből álló korlátozásrendszer, amely bankokat, energetikai cégeket és pénzügyi tranzakciókat céloz, és célja az orosz gazdaság gyengítése.

Oroszország szerint az EU új szankciói komoly következményekkel járhatnak

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Az orosz reakció egyértelmű: szerintük a döntés nem marad következmények nélkül, és végül Európa fizetheti meg az árát – írja a Lenta.

A bumeráng vissza fog térni azokhoz, akik elindították”

– figyelmeztettek.

Miért fenyegeti Oroszország az EU-t – és mire utal a „bumeráng”?

Az orosz álláspont szerint az új szankciók ellehetetlenítik a pénzügyi tranzakciókat, miközben Európa továbbra is rászorul az energiahordozókra. Emiatt szerintük az EU saját magát hozza nehéz helyzetbe.

Oroszország képviselői azt is felvetették: ha lezárják a fizetési csatornákat, hogyan fog az EU fizetni a gázért, amelyre – állításuk szerint – a jövőben is szüksége lesz.

A szankciós csomag elfogadása nem volt zökkenőmentes: Az Európai Bizottság február 23-án tervezte jóváhagyni ezeket az intézkedéseket, de Magyarország és Szlovákia korábban blokkolta a döntést, amíg az olajvezeték újra nem üzemel.

Moszkva szerint az európai gazdaság jobban megszenvedheti a lépést, mint az orosz, és az idő majd eldönti, kinek volt igaza.