Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Oroszország szerint ez a csomag egy több mint száz intézkedésből álló korlátozásrendszer, amely bankokat, energetikai cégeket és pénzügyi tranzakciókat céloz, és célja az orosz gazdaság gyengítése.
Az orosz reakció egyértelmű: szerintük a döntés nem marad következmények nélkül, és végül Európa fizetheti meg az árát – írja a Lenta.
A bumeráng vissza fog térni azokhoz, akik elindították”
– figyelmeztettek.
Miért fenyegeti Oroszország az EU-t – és mire utal a „bumeráng”?
Az orosz álláspont szerint az új szankciók ellehetetlenítik a pénzügyi tranzakciókat, miközben Európa továbbra is rászorul az energiahordozókra. Emiatt szerintük az EU saját magát hozza nehéz helyzetbe.
Oroszország képviselői azt is felvetették: ha lezárják a fizetési csatornákat, hogyan fog az EU fizetni a gázért, amelyre – állításuk szerint – a jövőben is szüksége lesz.
A szankciós csomag elfogadása nem volt zökkenőmentes: Az Európai Bizottság február 23-án tervezte jóváhagyni ezeket az intézkedéseket, de Magyarország és Szlovákia korábban blokkolta a döntést, amíg az olajvezeték újra nem üzemel.
Moszkva szerint az európai gazdaság jobban megszenvedheti a lépést, mint az orosz, és az idő majd eldönti, kinek volt igaza.