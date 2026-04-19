Ez már nem egészséges életmód – veszélyes trend terjed

Az orthorexia egyre gyakrabban emlegetett jelenség, amely az egészséges étkezés iránti túlzott megszállottságot jelenti. Bár sokan igyekeznek tudatosan táplálkozni, a közösségi média és a különféle diétás trendek könnyen átvihetik ezt a törekvést egy kóros irányba. Szakértők szerint a probléma egyre gyakoribb, és sok esetben nehéz megkülönböztetni az egészséges életmódot az evészavartól – írja a HuffPost.

Mi az orthorexia és miért terjed a közösségi médiában?

Az orthorexia az egészséges étkezéshez való túlzott ragaszkodás, amely idővel átveszi az irányítást a mindennapi döntések felett, és az ételek „tisztasága” válik a legfontosabb szemponttá.

Bár nem hivatalosan elismert pszichiátriai diagnózis, egyre több szakember ismeri fel evészavaros mintázatként.

A közösségi média ebben kulcsszerepet játszik: folyamatosan jelennek meg olyan tartalmak, amelyek bizonyos ételeket „károsnak”, „műnek” vagy „rossznak” bélyegeznek, miközben az „egészséges életmód” idealizálása egyre erősebb nyomást helyez a felhasználókra.

Milyen jelek utalhatnak az orthorexia kialakulására?

A figyelmeztető jelek közé tartozik a szigorú, indokolatlan ételkorlátozás, például bizonyos alapanyagok teljes kizárása. Gondot jelezhet az is, ha valaki szorongást él át, amikor nem tudja kontrollálni az étel forrását, vagy ha merev szabályokat állít fel az étkezésére. A társas életre is hatással lehet: az érintettek gyakran kerülik a közös étkezéseket, ha bizonytalanok az ételek összetételében.

Mit lehet tenni, ha valaki érintett?

A szakértők szerint fontos mielőbb segítséget kérni dietetikustól vagy evészavarokra specializálódott terapeutától. Megfelelő támogatással az orthorexia kezelhető, és a hangsúly újra az egyensúlyra és a rugalmasságra helyezhető. A cél nem a tökéletesség, hanem a változatosság és a hosszú távon fenntartható, egészséges étkezési szokások kialakítása.