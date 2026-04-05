Mérgezett gyrosszal akarta megölni a mostohaapját, de miért?

A németországi Zwickauban 2026. március 30-án vált nyilvánossá, hogy szerdától újra tárgyalják az ügyet, amelyben a nőt korábban első fokon még felmentették. A vád szerint a 35 éves asszony előbb ellopta mostohaapja mintegy 900 eurót (~350 000 forintot) érő modellvasútját, majd oxikodonnal kevert gyrosszal próbálta megölni. A férfi a beszámolók szerint megszédült, többször elaludt és többször hányt, de túlélte a mérgezést. Az ügyészség szerint vagy túl alacsony volt a beadott mennyiség, vagy a szer nem tudott teljesen felszívódni a hányás miatt.
Oxikodonnal mérgezett gyrost adott a mostohaapjának
A sajtóbeszámolók szerint a vádlott néhány nappal később maga ismerte el a mostohaapjának, hogy oxikodont tett az ételbe. A bíróság most azt vizsgálja, helyben maradhat-e az elsőfokú felmentés, vagy végül emberölési kísérlet miatt elítélik. A tárgyalássorozatra összesen öt napot tűztek ki, az utolsó időpont április 21.
Gyilkossági kísérlet egy hétköznapi étellel
A történet éppen attól kavart nagy visszhangot, hogy a vád szerint egy teljesen hétköznapi ételbe keverték bele a kábító hatású szert. Az ilyen esetek mindig erős figyelmet kapnak, mert egyszerre jelenik meg bennük a családi konfliktus, az előre kiterveltség gyanúja és a mérgezés különösen nyugtalanító jellege. A végső kérdés most az, hogy a bíróság bűnösnek mondja-e ki a nőt, vagy érvényben marad a korábbi felmentés – számolt be a Bild.
