Sokkoló mellékhatás: tényleg létezik az „Ozempic-arc”?

Egyre többen használják a népszerű fogyókúrás injekciókat, de most ijesztő fordulat jött: a tudósok szerint a hirtelen fogyás nemcsak zsírt, hanem izmot is pusztít – még az arcon is. A jelenséget sokan már régóta emlegetik „Ozempic-arc” néven, most azonban ezt komoly kutatás támasztja alá.
Az olyan készítmények, mint a Ozempic, a Wegovy vagy a Mounjaro az elmúlt években valóságos forradalmat hoztak a fogyásban. Sokan látványos eredményeket érnek el velük, akár testsúlyuk jelentős részét is leadva néhány hónap alatt. Egy friss elemzés azonban rámutat: ez a gyors átalakulás nem válogat. A szervezet nemcsak a zsírraktárakhoz nyúl, hanem az izomszövethez is, ami komoly következményekkel járhat, mutatott rá a Daily Mail.

Az Ozempic és a hasonló hatásmechanizmusú készítmények alkalmazása megfelelő dietetikai támogatás nélkül veszélyeztetheti a felhasználók hosszú távú egészségét, többek között izomvesztést okoz
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Mi történik a testben valójában?

A kutatók több tucat vizsgálat adatait elemezve arra jutottak, hogy a fogyókúrás injekciókat használók jelentős része a vártnál nagyobb mértékű izomvesztést szenved el. Ez különösen azért problémás, mert az izmok kulcsszerepet játszanak az erőnlétben, az egyensúlyban és az általános egészségi állapotban.

 A legfontosabb kockázatok:

  • izomerő csökkenése
  • fokozott elesési veszély
  • gyengülő fizikai állapot

Innen jön a „Ozempic-arc”

A látványos változás sokaknál az arcon jelenik meg először. Amikor a fogyás gyors, és az izmok is leépülnek, az arc elveszíti tartását. Ettől alakul ki az a jellegzetes, beesett, „fáradt” kinézet, amit egyre többen neveznek „Ozempic-arcnak”. Ruby Aktar szerint a jelenség kulcsa a fogyás tempója és összetétele: a test ilyenkor nemcsak zsírt bont, hanem azokat a szöveteket is, amelyek formát adnak az arcnak.

Bár a legtöbben a külső változások miatt figyelnek fel erre a jelenségre, a valódi veszély mélyebben húzódik. Az izomtömeg csökkenése ugyanis komoly egészségügyi kockázatokat hordoz, különösen idősebb korban. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az izomvesztés hatással lehet a mozgásképességre, az önálló életvitelre, sőt, akár életveszélyes esésekhez is vezethet.

Van „ellenszer”

A kutatók szerint nem kell lemondani ezekről a gyógyszerekről, de a használatuk önmagában nem elég. A fogyást tudatosan kell kiegészíteni életmódbeli változtatásokkal.

A leghatékonyabb védekezés:

  • rendszeres erősítő edzés
  • megfelelő fehérjebevitel
  • aktív életmód

Ezek nélkül a gyors fogyás könnyen izomvesztésbe fordulhat.

Egy korábbi, a University of Oxford által végzett kutatás arra is rámutatott, hogy sokan a kezelés abbahagyása után gyorsan visszahízzák a leadott súlyt. Ez azt jelenti, hogy a látványos eredmények gyakran nem tartósak – miközben az izomvesztés következményei megmaradhatnak.

Csodaszer vagy veszélyes illúzió?

A fogyást segítő, inzulint szabályozó készítmények kétségtelenül új korszakot nyitottak az elhízás kezelésében. Ugyanakkor egyre világosabb, hogy a gyors siker mögött komoly kompromisszumok húzódhatnak. A kérdés tehát már nem az, hogy működnek-e ezek a szerek – hanem az, hogy hogyan használjuk őket úgy, hogy közben ne veszítsünk többet, mint amennyit nyerünk.

