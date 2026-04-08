Pablo Picasso titkai – 15 megdöbbentő részlet a zseni életéből

Pablo Picasso spanyol festő és szobrász a 20. századi képzőművészet egyik legmeghatározóbb alakja volt. Málagában született 1881-ben, és már fiatalon kiemelkedő tehetséget mutatott. Pályafutása során számos stílust kipróbált, legismertebb újítása a kubizmus, amely alapjaiban változtatta meg a festészetet. Életének jelentős részét Franciaországban töltötte, és több mint hét évtizedes alkotói munkája során hatalmas életművet hozott létre - tájékoztat a BBC.

Pablo Picasso 1971-ben Mougins-ben

15 érdekesség Pablo Picasso életéről

1. Teljes neve rendkívül hosszú volt

Picasso keresztelési neve 23 szóból állt, és számos szent, valamint családtag neve is helyet kapott benne. Az egyik ismert változat szerint így hangzott: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso. A hosszú név a korabeli spanyol hagyományokat tükrözte, ugyanakkor a „Picasso” nevet édesanyjától örökölte, amely végül világszerte ismertté vált.

2. Első szava a „ceruza” volt

Első kimondott szava a „piz” volt, amely a spanyol „lápiz” (ceruza) rövidítése. Ez a különös egybeesés jól mutatja, hogy már egészen korán szoros kapcsolatba került a rajzolással és a művészettel.

3. Már gyerekként festett

Picasso már kilencévesen elkészítette első festményét, amely egy bikaviadal jelenetét ábrázolta. Tizenöt éves korára pedig olyan szintű tudással rendelkezett, hogy egy komoly, akadémikus stílusú alkotást is létrehozott.

4. Majdnem halottnak hitték születésekor

Születése rendkívül nehéz volt, és annyira gyengének tűnt, hogy a bába halottnak hitte. Egy orvos nagybátyja azonban időben közbelépett, és megmentette az életét.

5. Nem volt jó tanuló

Az iskolai tanulmányai során gyakran került fegyelmi büntetésbe, mivel nehezen viselte a kötött szabályokat. A büntetések idejét azonban rajzolással töltötte, ami tovább fejlesztette tehetségét.

6. Fiatalon szerződést kapott

Már fiatal művészként sikerült szerződést kötnie egy párizsi műkereskedővel, aki rendszeres havi fizetést biztosított számára. Ez lehetővé tette, hogy teljes mértékben az alkotásra koncentráljon.