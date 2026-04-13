Elképesztő sorsolás: bárki nyerhet egy Picasso-festményt

Egy Pablo Picasso-festmény megnyerésére kínál lehetőséget egy franciaországi jótékonysági sorsolás: a 100 eurós (kb. 37 000 Ft) jegy megvásárlásával bárki esélyt kaphat a világhírű műalkotás megnyerésére. A kezdeményezés célja az Alzheimer-kutatás támogatása, miközben a bevétel akár több millió euróra is rúghat. A részvétel korlátozott, összesen 120 ezer jegyet értékesítenek – írja a Guardian.

Pablo Picasso-festményt sorsolnak ki Franciaországban

A sorsolás fődíja a Pablo Picasso által 1941-ben festett Tête de Femme című alkotás. A szervezők összesen 120 000 jegyet bocsátanak ki, így a teljes bevétel elérheti a 12 millió eurót (kb. 4,4 milliárd forint), amennyiben minden jegy elkel.

A jegybevételből 1 millió euró (kb. 370 millió forint) az Opera Gallery-hez kerül, amely a festmény tulajdonosa. A fennmaradó összeg az Alzheimer-kutatást támogató alapítványhoz jut, amely egy párizsi kórházhoz kapcsolódik.

Nem ez az első alkalom, hogy Pablo Picasso műveit ilyen formában sorsolják ki. 2013-ban egy amerikai tűzsprinkler-szerelő nyert meg egy festményt, 2020-ban pedig egy olasz könyvelőhöz került egy másik Picasso-alkotás, amelyet fia ajándékozott neki. A szervezők szerint a korábbi Pablo Picasso-sorsolásokon összesen több mint 10 millió euró (kb. 3,7 milliárd forint) gyűlt össze jótékonysági célokra.

A kezdeményezés mögött álló műgyűjtő, David Nahmad szerint Picasso maga is támogatta volna az ilyen akciókat, mivel gyakran ajándékozott műveket hétköznapi embereknek is.

A Tête de Femme című festményt a párizsi Christie’s aukciósházban állítják ki, a sorsolás pedig kedden 18 órakor lesz megtartva.

