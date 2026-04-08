Sikoltozás, pánik, tömeges rosszullét – totális rémálommá változott az utazás

Pánik tört ki a fedélzeten a Fiji Airways járatán, amikor a gép a trópusi ciklon miatt nem tudott leszállni Nadiban. A heves rázkódás közben több utas rosszul lett, ezért a repülőt végül Tongára irányították át.

Pánik alakult ki a Fiji Airways járatán Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Pánik és rosszullét uralkodott el a Fiji Airways Sydneyből Fidzsire tartó járatán, miután a gép háromszor is megpróbált leszállni Nadiban, de a Vaianu trópusi ciklon miatt végül nem tudott földet érni. Az FJ914-es járat hétfőn érte el Fidzsi légterét, ám a veszélyes időjárási körülmények, az erős rázkódás és a durva szélnyírás miatt a pilóták inkább Tongára, Nuku’alofába irányították át a repülőt.

— Daily Mail (@DailyMail) April 8, 2026

Az utasok beszámolói szerint félelmetes jelenetek játszódtak le a fedélzeten. Többen sikoltoztak, sokan rosszul lettek, voltak, akik a folyosón hánytak. Egy utas szerint a helyzet annyira durva volt, hogy emberek végig rókázták a gépet, miközben a repülő újra és újra megpróbált leszállni. Mások arról beszéltek, hogy a harmadik kísérlet után már megkönnyebbültek, amikor a pilóták a kitérő mellett döntöttek. A légitársaság közlése szerint az utasok és a személyzet biztonsága volt az elsődleges szempont – számolt be a Daily Mail.

