Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Sikoltozás, pánik, tömeges rosszullét – totális rémálommá változott az utazás

A Fiji Airways gépe háromszor is megpróbált leszállni Nadiban, de egy ciklon miatt végül Tongára irányították át. A pánik a fedélzeten akkor tört ki, amikor a járat heves rázkódásba került, több utas rosszul lett és hányt. A légitársaság szerint a pilóták a biztonság érdekében döntöttek az eltérítés mellett.
Pánik tört ki a fedélzeten a Fiji Airways járatán, amikor a gép a trópusi ciklon miatt nem tudott leszállni Nadiban. A heves rázkódás közben több utas rosszul lett, ezért a repülőt végül Tongára irányították át.

Pánik alakult ki a Fiji Airways járatán Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Pánik a fedélzeten: káosz, hányás és rosszullét uralkodott a repülőgépen

Pánik és rosszullét uralkodott el a Fiji Airways Sydneyből Fidzsire tartó járatán, miután a gép háromszor is megpróbált leszállni Nadiban, de a Vaianu trópusi ciklon miatt végül nem tudott földet érni. Az FJ914-es járat hétfőn érte el Fidzsi légterét, ám a veszélyes időjárási körülmények, az erős rázkódás és a durva szélnyírás miatt a pilóták inkább Tongára, Nuku’alofába irányították át a repülőt.

Az utasok beszámolói szerint félelmetes jelenetek játszódtak le a fedélzeten. Többen sikoltoztak, sokan rosszul lettek, voltak, akik a folyosón hánytak. Egy utas szerint a helyzet annyira durva volt, hogy emberek végig rókázták a gépet, miközben a repülő újra és újra megpróbált leszállni. Mások arról beszéltek, hogy a harmadik kísérlet után már megkönnyebbültek, amikor a pilóták a kitérő mellett döntöttek. A légitársaság közlése szerint az utasok és a személyzet biztonsága volt az elsődleges szempont – számolt be a Daily Mail.

Rémálom a fedélzeten — a repülőgépajtó felé indult, percek voltak hátra

Feszült perceket éltek át az utasok egy nemzetközi járaton a leszállás előtti pillanatokban. A repülőgépajtó kinyitásával próbálkozott egy fiatal férfi egy Bostonból Hongkongba tartó repülőgépen, ami azonnali beavatkozást váltott ki.

Füst és pánik a levegőben – vészcsúszdán menekültek az utasok

Egy Los Angelesből Newarkba tartó járaton váratlan műszaki probléma lépett fel röviddel a felszállás után. A kényszerleszállás végrehajtásáról akkor döntöttek, amikor füst jelent meg a fedélzeten, majd hajtóműhibát jelentettek.

 

