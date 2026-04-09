XIV. Leó pápa labdajátéka bejárta a világot: mindenkit elkápráztatott – videó

Ezúttal azonban nemcsak nosztalgiázott, hanem élőben is akcióba lépett, amikor a Harlem Globetrotters sztárjai érkeztek a Szent Péter térre. XIV. Leó pápa boldogan fogadta a kosárlabda-show csapatot, akik nem finomkodtak: rögtön be is vonták egy látványos trükkbe – írja a TMZ.

XIV. Leó pápa játékos oldalát sem rejtegeti

A pápa elképesztő trükkel próbálkozott

A legnagyobb pillanat akkor jött, amikor az egyik játékos megpróbálta megtanítani neki az ikonikus ujjon pörgetést – több-kevesebb sikerrel. A jelenet inkább volt humoros, mint profi, hiszen a trükk nagy részét a Globetrotters sztárja csinálta, de ez senkit nem zavart.

A pápa mosolyogva állta a helyzetet, a tömeg pedig imádta az egészet, hatalmas taps tört ki.

Az esemény jól mutatta, hogy az egyházfő nem fél kilépni a megszokott, komoly szerepből, és képes lazább oldalát is megmutatni. Az elmúlt hónapokban egyébként sem unatkozott: volt már motoraláírás jótékonysági célból, sőt politikai feszültségekkel tarkított diplomáciai sztorizgatás is.

XIV. Leó pápa Magyarországon

XIV. Leó pápa számára nem ismeretlen Magyarország, hiszen még érsekként részt vett Ferenc pápa 2023-as budapesti látogatásán. A mostani egyházfő akkor a Vatikán hivatalos küldöttségének tagjaként több fontos eseményen is jelen volt a fővárosban. Friss hírek szerint pedig akár újra hazánkba érkezhet.

Hamarosan megérkeznek Magyarországra

A Harlem Globetrotters 100 éves jubileumi turnéja 2026 őszén három magyar várost is érint, így Veszprémben, Szegeden és Budapesten is fellépnek. A legendás kosárlabda-show során látványos zsákolásokkal, elképesztő trükkökkel és vadonatúj ünnepi mezben lépnek pályára, miközben régi riválisukkal, a Washington Generalsszel csapnak össze.