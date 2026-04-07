Orbán Viktor és J. D. Vance közös sajtótájékoztatót tart – kövesse élőben!

papagáj

Ilyet még nem látott! Papagáj merült a mélybe egy mini tengeralattjáróban

Egy különleges történet járta be a közösségi médiát, miután egy házi kedvenc szokatlan módon vett részt víz alatti kalandban. A papagáj gazdája által készített eszközzel merült a Bahamákon, amelyet előzetesen alaposan teszteltek, és biztonságos, védett környezetben használtak.
papagájBahamáktengeralattjáró

Egy Bebe nevű papagáj vált világszerte ismertté, miután gazdája egy saját készítésű, madárméretű tengeralattjáróval vitte le a víz alá a Bahamákon. A szerkezet egy egyszerű ételes dobozból készült, amelyet légcsatlakozókkal, egyirányú szeleppel és egy nagy nyomású levegőpalackkal szereltek fel. A megfelelő lebegést ólomsúlyok biztosították, miközben egy beépített oxigénmérő folyamatosan ellenőrizte a levegő mennyiségét.

A papagáj egyedi tengeralattjáróban fedezi fel a víz alatti világot
Fotó: bebebirdparrot / Instagram

Az állat gazdája, Steven Lawyer különös figyelmet fordított a biztonságra: az eszközt először otthoni körülmények között, egy kádban tesztelte. A tengeri merülés helyszínét is gondosan választotta ki: egy védett kikötőt, ahol nem kellett erős áramlatoktól tartani. A cél az volt, hogy a papagáj számára is elérhetővé váljon a víz alatti élmény, anélkül hogy veszélynek tennék ki.

Bebe nem először kerül a figyelem középpontjába. A papagáj gazdájával rendszeresen részt vesz különleges programokban, amelyek messze túlmutatnak a megszokott háziállat-életen.

Évente például egy több száz kilométeres kerékpártúrán is részt vesz, ahol már visszatérő „sztárnak” számít a résztvevők körében. Emellett ejtőernyőzni is szokott: eddig több mint egy tucat ugrást teljesített, egy speciális, gazdájára rögzített védőbuborékban.

