Kínos vagy zseniális? – Paris Hiltont egy férfi mosdóból látták távozni

Kalifornia, Coachella, 2026 áprilisa – Paris Hilton ismét bebizonyította, hogy bárhol képes show-t csinálni maga körül. A híresség a fesztiválon állítólag azért ment be a férfi mosdóba, mert a női vécénél túl hosszú sor várta. A jelenet gyorsan beszédtéma lett, miközben Hilton egyébként is látványosan uralta az idei Coachella hangulatát.

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Paris Hilton a Coachellán megint ellopta a show-t

A beszámolók szerint a világsztár teljes magabiztossággal kezelte a kínos helyzetet, és ez csak tovább erősítette azt a képet, hogy Paris Hilton bárhol feltalálja magát. A fesztiválon ráadásul nemcsak ezzel hívta fel magára a figyelmet, hanem több márkás megjelenéssel is.

Hilton a saját bőrápolási márkájához kapcsolódó eseményen is feltűnt, ahol fotók készültek róla egy italreklámmal, miközben a fesztivál idején fülvédőt is népszerűsített. Jól látszik, hogy még egy laza bulihétvégéből is könnyedén épít magának újabb címlapsztorit.

Barbie-hangulat és sztárparádé a fesztiválon

Paris Hilton Coachella-szereplése egy Barbie-együttműködéssel is kiegészült, amelyben hologramként jelent meg egy Barbie-dobozban. A celeb szerint Barbie mindig is inspirálta, mert azt mutatja, hogy egy nő egyszerre több szerepben is sikeres lehet.