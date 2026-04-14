Kínos vagy zseniális? – Paris Hiltont egy férfi mosdóból látták távozni

Kalifornia, Coachella, 2026 áprilisa – Paris Hilton ismét bebizonyította, hogy bárhol képes show-t csinálni maga körül. A híresség a fesztiválon állítólag azért ment be a férfi mosdóba, mert a női vécénél túl hosszú sor várta. A jelenet gyorsan beszédtéma lett, miközben Hilton egyébként is látványosan uralta az idei Coachella hangulatát.
Paris Hilton a Coachellán megint ellopta a show-t
A beszámolók szerint a világsztár teljes magabiztossággal kezelte a kínos helyzetet, és ez csak tovább erősítette azt a képet, hogy Paris Hilton bárhol feltalálja magát. A fesztiválon ráadásul nemcsak ezzel hívta fel magára a figyelmet, hanem több márkás megjelenéssel is.
Hilton a saját bőrápolási márkájához kapcsolódó eseményen is feltűnt, ahol fotók készültek róla egy italreklámmal, miközben a fesztivál idején fülvédőt is népszerűsített. Jól látszik, hogy még egy laza bulihétvégéből is könnyedén épít magának újabb címlapsztorit.
Barbie-hangulat és sztárparádé a fesztiválon
Paris Hilton Coachella-szereplése egy Barbie-együttműködéssel is kiegészült, amelyben hologramként jelent meg egy Barbie-dobozban. A celeb szerint Barbie mindig is inspirálta, mert azt mutatja, hogy egy nő egyszerre több szerepben is sikeres lehet.
Ez is érdekheti:
Paris Hilton ledobta a ruháit – habok között pózolva sokkolta a rajongókat
Paris Hilton ismét sikeresen felkavarta az internetet egy merész fotósorozattal. Paris Hilton ezúttal egy habokkal teli fürdőkádas képsorozattal népszerűsíti új szépségápolási termékét, miközben őszintén beszélt arról is, hogyan működik másképp az agya az ADHD miatt.
Kanye West nem léphet be az Egyesült Királyságba – Elmarad a Wireless fesztivál
Óriási botrányba fulladt Kanye West londoni visszatérése, miután a brit hatóságok végül nem engedték be az országba a rappert. A Kanye West körüli ügy odáig jutott, hogy a Wireless Festival 2026-os rendezvényét végül teljesen lefújták, a jegyvásárlók pedig visszakapják a pénzüket.