Mutatjuk: ilyen gyakran kell felmosni a parkettát

A felmosás gyakorisága elsősorban a használat intenzitásától függ. Michael Schmid, a Német Parkettaipari Szövetség munkatársa szerint általános iránymutatásként elegendő a heti egyszeri nedves tisztítás. Fontos azonban, hogy a felmosás előtt mindig eltávolítsuk a port és az apró szennyeződéseket, mert ezek könnyen megkarcolhatják a parketta felületét - írja a Bild.

A parketta tisztításánál kerülni kell a túl sok víz használatát. A kép illusztráció. Fotó: RAMON VAN FLYMEN / ANP MAG

A parketta felmosásának sarkalatos pontjai

A tisztításhoz legtöbbször elegendő a víz, legyen az hideg vagy enyhén meleg, de semmiképpen sem forró. A szakember kiemeli, hogy a megfelelő tisztítószer kiválasztása kulcsfontosságú: kizárólag kifejezetten fa felületekre készült parkettaápoló szereket ajánlott használni. Ezek olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek nemcsak tisztítanak, hanem ápolják is a fát, és enyhe fényt adnak neki. Az általános tisztítószerek és különösen az agresszív, súroló hatású készítmények viszont maradandó károkat okozhatnak.

Gyakori hiba a túl sok víz használata.

Ha a felületen tócsák maradnak, a nedvesség beszivároghat a fába, ami hosszú távon károsodáshoz vezet. Éppen ezért mindig csak enyhén nedves felmosóval érdemes dolgozni. A gőztisztítók használata szintén kockázatos: a forró gőz károsíthatja a parketta védőrétegét, ezért ezek alkalmazása csak kivételes esetekben javasolt, és akkor is körültekintéssel.

Még a gondosan ápolt parketta is veszíthet idővel a fényéből. Ilyenkor alaposabb felújításra lehet szükség, amelynek része a csiszolás és az új felületkezelés. Ezt a munkát mindenképpen szakemberre kell bízni, hiszen a folyamat során eltávolítják a fa felső rétegét, majd új olaj- vagy lakkréteggel látják el a felületet. Az eredmény látványos: a parketta megújul, és ismét hosszú évekre ellenállóvá válik. A megfelelő tisztítási rutin és az odafigyelés tehát nemcsak esztétikai kérdés, hanem a parketta élettartamának kulcsa is.