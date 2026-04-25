Nem a remegés az első jel? Új dolgot derítettek ki a Parkinson-kórról

A Parkinson-kór korai jelei a kutatók szerint már jóval a klasszikus tünetek előtt megjelenhetnek a bélben. Egy friss tanulmány alapján a bélflóra vizsgálata később segíthet azonosítani a nagyobb kockázatú embereket – írja a Fitbook.de.

A Parkinson-kór első jelei már a bélben megjelenhetnek

Fotó: Unsplash

A Parkinson-kórt legtöbben a remegéssel, a lelassult mozgással és az izommerevséggel azonosítják, ezek a tünetek azonban sokszor csak akkor jelentkeznek, amikor már jelentős számú idegsejt elpusztult. Egy új nemzetközi kutatás szerint a betegség korai jelei ennél jóval korábban, akár a bélben is kimutathatók lehetnek.

A tudósok a bélmikrobiomot, vagyis a bélben élő baktériumok és mikroorganizmusok összességét vizsgálták.

A kutatásban 464 brit és olasz résztvevő adatait elemezték, köztük Parkinson-betegekét, egészséges kontrollszemélyekét, valamint olyan emberekét, akik tünetmentesek voltak, de a GBA1 gén bizonyos változatait hordozták. Ez a gén az egyik legfontosabb ismert genetikai kockázati tényező a Parkinson-kór szempontjából.

Az eredmények szerint a Parkinson-betegek bélflórája jelentősen eltért az egészséges emberekétől. A kutatók 176 olyan mikrobiális fajt azonosítottak, amelyek más arányban voltak jelen a két csoportban.

Egyes baktériumok felszaporodtak, miközben csökkentek azok a baktériumcsoportok, amelyek gyulladáscsökkentő hatású anyagokat, például butirátot termelnek.

Különösen fontos megállapítás, hogy a tünetmentes GBA1-hordozóknál is kimutathatók voltak Parkinsonra emlékeztető, enyhébb bélflóra-változások. Minél erősebbek voltak ezek az eltérések, annál gyakrabban jelentkeztek korai panaszok, például emésztési, keringési, hangulati vagy enyhe mozgásos problémák.

