Rendkívüli

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Fontos

Németország is belép a háborúba? Komoly lépésről döntöttek Berlinben

parkinson kór

Nem a remegés az első jel? Új dolgot derítettek ki a Parkinson-kórról

Kutatók szerint a remegés és a mozgáslassulás előtt is lehetnek árulkodó jelek. A Parkinson-kór korai felismerésében a bél–agy kapcsolatnak is fontos szerepe lehet. A bélmikrobiom eltérései akár tünetmentes, genetikai kockázatot hordozó embereknél is megjelenhetnek.
A Parkinson-kór korai jelei a kutatók szerint már jóval a klasszikus tünetek előtt megjelenhetnek a bélben. Egy friss tanulmány alapján a bélflóra vizsgálata később segíthet azonosítani a nagyobb kockázatú embereket – írja a Fitbook.de.

A Parkinson-kór első jelei már a bélben megjelenhetnek
A Parkinson-kór első jelei már a bélben megjelenhetnek
Fotó: Unsplash

A Parkinson-kór első jelei már a bélben megjelenhetnek

A Parkinson-kórt legtöbben a remegéssel, a lelassult mozgással és az izommerevséggel azonosítják, ezek a tünetek azonban sokszor csak akkor jelentkeznek, amikor már jelentős számú idegsejt elpusztult. Egy új nemzetközi kutatás szerint a betegség korai jelei ennél jóval korábban, akár a bélben is kimutathatók lehetnek.

A tudósok a bélmikrobiomot, vagyis a bélben élő baktériumok és mikroorganizmusok összességét vizsgálták. 

A kutatásban 464 brit és olasz résztvevő adatait elemezték, köztük Parkinson-betegekét, egészséges kontrollszemélyekét, valamint olyan emberekét, akik tünetmentesek voltak, de a GBA1 gén bizonyos változatait hordozták. Ez a gén az egyik legfontosabb ismert genetikai kockázati tényező a Parkinson-kór szempontjából.

Az eredmények szerint a Parkinson-betegek bélflórája jelentősen eltért az egészséges emberekétől. A kutatók 176 olyan mikrobiális fajt azonosítottak, amelyek más arányban voltak jelen a két csoportban. 

Egyes baktériumok felszaporodtak, miközben csökkentek azok a baktériumcsoportok, amelyek gyulladáscsökkentő hatású anyagokat, például butirátot termelnek.

Különösen fontos megállapítás, hogy a tünetmentes GBA1-hordozóknál is kimutathatók voltak Parkinsonra emlékeztető, enyhébb bélflóra-változások. Minél erősebbek voltak ezek az eltérések, annál gyakrabban jelentkeztek korai panaszok, például emésztési, keringési, hangulati vagy enyhe mozgásos problémák.

Ezek a Parkinson-kór első jelei, amit sokan figyelmen kívül hagynak

Emberek millióit érinti, sokan még sincsenek tisztában a tünetekkel. A Parkinson-kórnak számos tünete van, és bár a betegség gyógyíthatatlan, de az életmód, a táplálkozás és a mozgás tudatos megválasztásával lassítható az előrehaladása.

 

